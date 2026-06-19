WinMart+ cán mốc 5.000 cửa hàng

Chuỗi cửa hàng WinMart+ vừa chính thức ra mắt cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển của mạng lưới bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

Bà Phương Nguyễn, Tổng giám đốc WinCommerce cho biết: "Từ những thành phố lớn đến vùng núi xa xôi nơi địa đầu biên cương Tổ quốc, mỗi cửa hàng WinMart+ mở ra là một cam kết: mọi gia đình Việt Nam đều xứng đáng được tiếp cận hàng hóa chất lượng, minh bạch nguồn gốc, dịch vụ hiện đại và một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày".

Người dân đổ về cửa hàng WinMart+ tại Mèo Vạc ẢNH: MSN

Không chỉ mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn cho người tiêu dùng, sự hiện diện của WinMart+ tại các địa phương còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Với WinCommerce, phát triển kinh doanh luôn gắn liền với việc tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội. Nhân dịp khai trương cửa hàng thứ 5.000, WinMart+ phối hợp cùng Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang trao tặng 5.000 phần quà thiết yếu cho các hộ gia đình tại các xã Mèo Vạc, Đường Hồng và Yên Cường như lời sẻ chia và cam kết mạnh mẽ: ở đâu có WinMart+, ở đó có sự đồng hành cùng cộng đồng địa phương.

Sau gần 7 năm, WinMart+ đã tăng gấp đôi quy mô, từ gần 2.500 vào cuối năm 2019 lên 5.000 cửa hàng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hạ tầng bán lẻ hiện đại phủ rộng khắp Việt Nam. Hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN phục vụ gần 500 triệu lượt khách hàng mỗi năm và đưa hơn 2 tỉ đơn vị sản phẩm đến tay người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu mở mới từ 1.000 đến 1.500 điểm bán, trong đó khu vực nông thôn tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. WinCommerce hướng tới quy mô khoảng 13.000 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2030, khẳng định vai trò dẫn dắt quá trình hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng Việt Nam.

Hiện nay, hệ thống WinMart/WinMart+/WiN đã hiện diện tại khoảng 1.300 xã, phường trên cả nước. Tuy nhiên, gần 60% xã, phường vẫn chưa có sự hiện diện của WinMart+, cho thấy dư địa phát triển rất lớn của ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Trong bối cảnh bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 14% tổng thị trường bán lẻ, nhu cầu mở rộng hạ tầng thương mại đến các khu vực ngoài đô thị vẫn còn rất lớn.

Không chỉ mở rộng mạng lưới mạnh mẽ, hiệu quả kinh doanh trên toàn chuỗi bán lẻ được cải thiện rõ rệt. Chi phí đầu tư và vận hành trên mỗi cửa hàng giảm khoảng 30% so với năm 2020. WinCommerce đang hướng tới mục tiêu đạt 1.000 tỉ đồng lợi nhuận vào năm 2026 - một bước ngoặt quan trọng của mô hình bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.