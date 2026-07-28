Thực sự là tinh thần phục vụ mà dân mong chờ

Cụ thể, từ môi trường thực tiễn, với mong muốn tháo gỡ khó khăn cho người ở xa trung tâm, người lớn tuổi, giúp rút ngắn thời gian đi lại trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức các tổ công tác, cử cán bộ trực tiếp xuống nhà dân hỗ trợ. Việc làm này được rất nhiều bạn đọc (BĐ) bày tỏ sự đồng tình, cho rằng đó thực sự là một nền hành chính vì dân, cần nhân rộng ra nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương.

N HÂN RỘNG CÁCH TỔ CHỨC

Nhận xét về cách làm của xã Bù Đăng, BĐ Trọng Nguyễn Đình bày tỏ ngắn gọn: "Rất hay! Để người dân không phải thuê môi giới tốn tiền". Đi sâu vào phân tích ý nghĩa của hành động thiết thực này, BĐ Hà Huy Tùng Nguyên viết: "Có lẽ những người sống gần trụ sở xã sẽ khó hình dung cảm giác của dân ở xa. Nhà tôi cách trung tâm khá xa. Mỗi lần có việc giấy tờ là phải thu xếp người trông nhà, nghỉ việc, chuẩn bị tiền xe rồi vẫn lo hồ sơ có đúng hay chưa. Chính vì vậy, đọc tin cán bộ xuống tận nhà giúp dân làm sổ đỏ, tôi thấy nhẹ lòng dù mình không ở địa phương đó. Nhiều cô chú lớn tuổi rất ngại bước vào phòng làm việc của cơ quan nhà nước, sợ nói không đúng, sợ không hiểu câu hỏi, sợ bị yêu cầu làm lại. Cán bộ chủ động đến nhà, cách nói chuyện gần gũi hơn, người dân cũng mạnh dạn trình bày những chỗ chưa rõ".

Người dân xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai được cán bộ thông tin về đề án hỗ trợ nhân dân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ẢNH: HOÀNG GIÁP

Từ cách làm của Bù Đăng, BĐ Phạm Duy đề xuất: "Các tỉnh, xã khác nên rà soát xem nhóm nào đang bị bỏ lại phía sau. Chỗ đông dân có thể mở điểm hỗ trợ lưu động ngoài giờ. Vùng xa thì cán bộ xuống theo cụm dân cư. Nơi hồ sơ phức tạp nên có tổ liên ngành để trả lời một lần, tránh dân phải đi qua nhiều cửa. Tôi không nghĩ cứ bê nguyên mô hình Đồng Nai sang đâu cũng được, nhưng cần nhân rộng nhất chính là trách nhiệm chủ động và cách tổ chức sát thực tế".

Tương tự, BĐ Đoàn Hải Minh cũng kiến nghị: "Nơi tôi sống có không ít trường hợp đất sử dụng ổn định từ lâu nhưng vẫn chưa được cấp giấy. Người dân đã kê khai, đã nộp hồ sơ, rồi chờ năm này qua năm khác vì thiếu xác nhận, sai mốc thời gian hoặc chưa thống nhất ranh giới. Đáng nói là ít khi có cán bộ chủ động liên hệ để nói rõ hồ sơ đang mắc ở khâu nào, dân chỉ biết tự lên hỏi. Bởi vậy, mô hình ở Đồng Nai nên được xem là một cách gỡ việc tồn đọng. Các địa phương có thể lập danh sách từng nhóm hồ sơ: hồ sơ thiếu giấy tờ, hồ sơ cần xác minh nguồn gốc, hồ sơ có tranh chấp, hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa hoàn tất..., sau đó cử tổ công tác xuống trực tiếp hỗ trợ theo từng nhóm. Mỗi nơi có thể khác nhau về nhân lực và địa bàn, nhưng tinh thần phải giống nhau, đó là cán bộ biết hồ sơ đang ở đâu, chủ động tìm dân và chịu trách nhiệm theo đến cùng".

"M ONG KHÔNG CHỈ LÀM TRONG MỘT ĐỢT RỒI THÔI"

Bên cạnh bày tỏ sự đồng tình, nhiều BĐ cũng chỉ ra rằng cán bộ xuống nhà dân chỉ là "bước đệm", còn gốc rễ của sự trơn tru nằm ở hệ thống. "Ngồi cùng người dân, cán bộ sẽ thấy họ đang vướng mắc ở loại giấy tờ nào, khâu nào lặp lại nhiều nhất, yêu cầu nào khó hiểu nhất. Những vướng mắc xuất hiện ở nhiều hộ thì không thể xem là lỗi riêng của dân; đó có thể là dấu hiệu rằng quy trình đang có vấn đề. Do đó, nên thống kê cụ thể hồ sơ bị trả vì lý do gì, loại giấy nào thường xuyên phải bổ sung, thời gian chờ lâu nhất nằm ở bộ phận nào… từ đó mới cắt bỏ được những khâu không cần thiết. Người dân cũng cần một danh mục hồ sơ thống nhất. Đã công khai năm loại giấy thì không nên khi nộp hồ sơ lại yêu cầu thêm loại thứ sáu mà không giải thích…", BĐ Phạm Văn Công phân tích.

Tương tự, BĐ Phạm Xuân Hùng nêu ý kiến: "Nhiều năm nay, dân nghe nói đến "một cửa", "dịch vụ công", "liên thông dữ liệu", nhưng thực tế đi làm hồ sơ vẫn phải gõ nhiều cửa. Đưa cán bộ về tận nhà dân là một thay đổi dễ thấy và tạo thiện cảm. Tuy vậy, nếu bên trong bộ máy chưa phối hợp nhịp nhàng thì người dân vẫn có thể chờ rất lâu dù không phải trực tiếp đi lại. Theo tôi, mỗi địa phương nên rà lại toàn bộ quy trình cấp giấy: bước nào bắt buộc theo luật, bước nào chỉ là thói quen hành chính, giấy tờ nào có thể lấy từ cơ sở dữ liệu. Những yêu cầu trùng lặp cần bỏ ngay. Cũng phải thống nhất cách hướng dẫn, không để cán bộ ở khâu này nói một kiểu, lên khâu kế tiếp lại yêu cầu thêm kiểu khác".

Trong khi đó, BĐ Vũ Quốc Huy kỳ vọng: "Mong việc này không chỉ làm trong một đợt rồi thôi. Nếu duy trì đều, nhất là ở vùng xa, vùng có nhiều người cao tuổi, thì cải cách hành chính mới thật sự đi vào đời sống".