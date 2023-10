Thực thi pháp luật một cách triệt để

Thống kê về số liệu xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông phạm các lỗi liên quan đến nồng độ cồn của Công an tỉnh Bình Thuận cho thấy, từ ngày 4.8 - 4.10, CSGT địa phương này đã xử lý 1.740 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển mô tô, ô tô. Trong đó, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 324 tài xế vi phạm trong 60 ngày qua. Tiếp đến là lực lượng Công an TP.Phan Thiết, TX.La Gi, H.Hàm Thuận Nam, H.Đức Linh… đều xử phạt số lượng lớn tài xế vi phạm nồng độ cồn. Tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng mà Công an tỉnh Bình Thuận xử phạt với tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 60 ngày (tính từ ngày 4.8 - 4.10) không nhỏ, thể hiện quyết tâm rất lớn của công an tỉnh này.



Nhưng điểm mà người viết đặc biệt quan tâm đó là các lực lượng của Bộ Công an phối hợp với lực lượng CSGT của địa phương phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi lái xe như: công an, bộ đội, phóng viên và cả cán bộ lãnh đạo an toàn giao thông, lãnh đạo huyện… cho thấy việc xử phạt "không có vùng cấm" đang được lực lượng thực thi pháp luật thực hiện một cách triệt để.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận nói với người viết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, sắp tới đây CSGT tiếp tục mở đợt cao điểm đến trước Tết Nguyên đán về chuyên đề xử lý tài xế sử dụng rượu bia, khi điều khiển xe mô tô, ô tô. Và sẽ xử lý nghiêm, không có trường hợp ngoại lệ, không có trường hợp "trợ giúp" nào đối với các tài xế vi phạm, bất kể là ai.

Nhiều vụ tai nạn giao thông thời gian qua, ít nhiều đều có liên quan đến tài xế sử dụng rượu bia. Không chỉ Bình Thuận, hầu hết các địa phương đều quyết liệt "dẹp" tình trạng này vì đó là mầm mống gây tai nạn giao thông. Trên thực tế, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và xử lý trường hợp tài xế sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe là cán bộ lãnh đạo huyện, cựu công an… Tất cả đều bị xử lý nghiêm theo quy định.