Thực trạng buồn của việc nuôi thú cưng theo trào lưu

Hầu hết người nuôi chó, mèo xem đó là thú cưng, thậm chí là bạn đồng hành giúp "chữa lành". Thế nhưng, vẫn có không ít người, nhất là các bạn trẻ, nhận nuôi chỉ vì sở thích nhất thời và theo trào lưu.

Một chú mèo lớn tuổi bị chủ bỏ rơi, được trạm cứu hộ động vật mang về điều trị ẢNH: DI HÒA

Thực tế, người nuôi thú cưng cần có kiến thức cơ bản để chăm sóc chúng. Thú cưng không được nuôi dưỡng môi trường đủ tốt, chế độ dinh dưỡng không hợp lý sẽ dẫn đến suy yếu và phát sinh nhiều bệnh tật.

Chú chó già yếu, bị hư hai bên mắt bị chủ bỏ rơi, được Phạm Phương Liên đưa về cưu mang, chăm sóc ẢNH: DI HÒA

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, các trạm cứu hộ động vật tiếp nhận ngày càng nhiều chó, mèo bị bỏ rơi, gây ra tình trạng quá tải. Không chỉ gặp khó khăn về không gian sống mà còn phải lo toan các chi phí vận hành. Chó, mèo được tiếp nhận đa số đều trong tình trạng sức khỏe kém và mắc các bệnh truyền nhiễm. Các trạm phải chi một khoản lớn cho việc điều trị y tế, tiêm phòng dại và triệt sản bắt buộc.

Tại trạm cứu hộ động vật của bà Phạm Phương Liên hiện có hàng trăm chú chó được cưu mang ẢNH: DI HÒA

Việc chăm sóc thú cưng tại các trạm rất nặng nhọc, bao gồm việc dọn dẹp, cho ăn, tắm rửa và chăm sóc y tế. Ngoài ra, các trạm cứu hộ còn phải tránh làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.

Bà Phạm Phương Liên (ngụ xã Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho biết: "Trên những hành trình cứu hộ động vật, tôi đã tận mắt chứng kiến không ít trường hợp đau lòng. Đa số chó bị ngược đãi, bỏ rơi vì bệnh tật, già yếu. Chỉ mong những trạm cứu hộ thật sự có tâm để các bé được giúp đỡ nhiều hơn. Hy vọng các bạn trẻ sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn nhận nuôi bé chó mèo vì chúng cần được cảm thông, sự kiên trì, yêu thương và một người chủ nuôi có trách nhiệm".

Một chú chó già yếu, hư hai bên mắt bị chủ bỏ rơi, được Phạm Phương Liên đưa về chăm sóc ẢNH: DI HÒA

Nuôi thú cưng theo trào lưu tạo ra mặt trái đáng buồn đó là sự vô trách nhiệm. Biểu hiện rõ nhất là bỏ bê tiêm phòng, không triệt sản, hoặc tệ hơn là vứt bỏ thú cưng khi chúng lớn tuổi, mắc bệnh hoặc không còn đáng yêu như trước.

"Hiện nay, nhiều bạn trẻ chỉ biết chạy theo trào lưu mà thiếu đi tình thương và quên đi trách nhiệm đối với chó mèo mà mình đã nhận nuôi. Có bạn còn sẵn sàng vứt bỏ thú cưng chúng khi chúng già yếu, bệnh tật. Đó là điều rất đáng buồn và tôi mong thực trạng này không còn nữa", Ngô Bách (21 tuổi, TP. Cần Thơ) bày tỏ.

Chú chó già bị chủ bỏ rơi, đi lang thang và sống ở bãi đất trống ẢNH: DI HÒA

Tương tự, Đỗ Yến Như (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Tây Đô) chia sẻ: "Là sinh viên chuyên ngành thú y, tôi rất đau lòng khi thấy chó, mèo bị bỏ rơi vì chủ chỉ nuôi theo trào lưu. Tôi hy vọng mọi người trước khi nhận nuôi hãy nhớ rằng thú cưng cũng là một sinh mạng, cần được chăm sóc và yêu thương. Xin đừng bỏ rơi chỉ vì chúng già yếu hay bệnh tật. Mỗi hành động có trách nhiệm không chỉ cứu lấy một sinh mạng mà còn góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nhân ái hơn".