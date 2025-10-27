Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Thực trạng buồn của việc nuôi thú cưng theo trào lưu

Di Hòa
Di Hòa
27/10/2025 08:00 GMT+7

Đằng sau những bức ảnh chó, mèo đáng yêu là thực trạng đáng buồn khi không ít chủ nuôi thiếu trách nhiệm, bỏ rơi thú cưng bất cứ lúc nào.

Hầu hết người nuôi chó, mèo xem đó là thú cưng, thậm chí là bạn đồng hành giúp "chữa lành". Thế nhưng, vẫn có không ít người, nhất là các bạn trẻ, nhận nuôi chỉ vì sở thích nhất thời và theo trào lưu.

Thực trạng buồn của việc nuôi thú cưng theo trào lưu - Ảnh 1.

Một chú mèo lớn tuổi bị chủ bỏ rơi, được trạm cứu hộ động vật mang về điều trị

ẢNH: DI HÒA

Thực tế, người nuôi thú cưng cần có kiến thức cơ bản để chăm sóc chúng. Thú cưng không được nuôi dưỡng môi trường đủ tốt, chế độ dinh dưỡng không hợp lý sẽ dẫn đến suy yếu và phát sinh nhiều bệnh tật.

Thực trạng buồn của việc nuôi thú cưng theo trào lưu - Ảnh 2.

Chú chó già yếu, bị hư hai bên mắt bị chủ bỏ rơi, được Phạm Phương Liên đưa về cưu mang, chăm sóc

ẢNH: DI HÒA

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, các trạm cứu hộ động vật tiếp nhận ngày càng nhiều chó, mèo bị bỏ rơi, gây ra tình trạng quá tải. Không chỉ gặp khó khăn về không gian sống mà còn phải lo toan các chi phí vận hành. Chó, mèo được tiếp nhận đa số đều trong tình trạng sức khỏe kém và mắc các bệnh truyền nhiễm. Các trạm phải chi một khoản lớn cho việc điều trị y tế, tiêm phòng dại và triệt sản bắt buộc.

Thực trạng buồn của việc nuôi thú cưng theo trào lưu - Ảnh 3.

Tại trạm cứu hộ động vật của bà Phạm Phương Liên hiện có hàng trăm chú chó được cưu mang

ẢNH: DI HÒA

Việc chăm sóc thú cưng tại các trạm rất nặng nhọc, bao gồm việc dọn dẹp, cho ăn, tắm rửa và chăm sóc y tế. Ngoài ra, các trạm cứu hộ còn phải tránh làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.

Bà Phạm Phương Liên (ngụ xã Phong Điền, TP.Cần Thơ) cho biết: "Trên những hành trình cứu hộ động vật, tôi đã tận mắt chứng kiến không ít trường hợp đau lòng. Đa số chó bị ngược đãi, bỏ rơi vì bệnh tật, già yếu. Chỉ mong những trạm cứu hộ thật sự có tâm để các bé được giúp đỡ nhiều hơn. Hy vọng các bạn trẻ sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi muốn nhận nuôi bé chó mèo vì chúng cần được cảm thông, sự kiên trì, yêu thương và một người chủ nuôi có trách nhiệm".

Thực trạng buồn của việc nuôi thú cưng theo trào lưu - Ảnh 4.

Một chú chó già yếu, hư hai bên mắt bị chủ bỏ rơi, được Phạm Phương Liên đưa về chăm sóc

ẢNH: DI HÒA

Nuôi thú cưng theo trào lưu tạo ra mặt trái đáng buồn đó là sự vô trách nhiệm. Biểu hiện rõ nhất là bỏ bê tiêm phòng, không triệt sản, hoặc tệ hơn là vứt bỏ thú cưng khi chúng lớn tuổi, mắc bệnh hoặc không còn đáng yêu như trước.

"Hiện nay, nhiều bạn trẻ chỉ biết chạy theo trào lưu mà thiếu đi tình thương và quên đi trách nhiệm đối với chó mèo mà mình đã nhận nuôi. Có bạn còn sẵn sàng vứt bỏ thú cưng chúng khi chúng già yếu, bệnh tật. Đó là điều rất đáng buồn và tôi mong thực trạng này không còn nữa", Ngô Bách (21 tuổi, TP. Cần Thơ) bày tỏ.

Thực trạng buồn của việc nuôi thú cưng theo trào lưu - Ảnh 5.

Chú chó già bị chủ bỏ rơi, đi lang thang và sống ở bãi đất trống

ẢNH: DI HÒA

Tương tự, Đỗ Yến Như (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Tây Đô) chia sẻ: "Là sinh viên chuyên ngành thú y, tôi rất đau lòng khi thấy chó, mèo bị bỏ rơi vì chủ chỉ nuôi theo trào lưu. Tôi hy vọng mọi người trước khi nhận nuôi hãy nhớ rằng thú cưng cũng là một sinh mạng, cần được chăm sóc và yêu thương. Xin đừng bỏ rơi chỉ vì chúng già yếu hay bệnh tật. Mỗi hành động có trách nhiệm không chỉ cứu lấy một sinh mạng mà còn góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nhân ái hơn".

Tin liên quan

Chi hàng trăm triệu đồng mỗi năm để thú cưng sống trong... nhung lụa

Chi hàng trăm triệu đồng mỗi năm để thú cưng sống trong... nhung lụa

Khi tình yêu thú cưng quá lớn, người trẻ sẵn sàng dành phần nhiều thu nhập của mình để thú cưng được sống trong nhung lụa. Có những bạn trẻ tiêu tốn hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các khoản chi phí chăm sóc, ăn uống và thậm chí là việc... đi học của thú cưng.

Khám phá thêm chủ đề

Thú cưng chó mèo bị bỏ rơi Bạn trẻ Bỏ rơi cứu hộ động vật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận