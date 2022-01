Thức uống số 1 nếu bạn có lượng cholesterol cao

Cholesterol là một trong những thứ mà cơ thể bạn cần để hoạt động bình thường, nhưng nếu nó có quá nhiều thì có thể dẫn đến những tác dụng phụ vô cùng nguy hại.

Ví dụ, cơ thể bạn cần cholesterol cho quá trình xây dựng tế bào, nhưng sự tích tụ dư thừa của nó có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Rất may, có những thay đổi lối sống bạn có thể thực hiện để giúp giảm nguy cơ cholesterol cao, chẳng hạn như bỏ hút thuốc, bỏ rượu và tiêu thụ thực phẩm và đồ uống lành mạnh hơn.

"Đồ uống có chất chống oxy hóa là mẫu số chung quan trọng cần tìm nếu bạn đang cố gắng cân bằng mức cholesterol của mình, vì vậy nước ép nam việt quất không đường là một trong những thức uống tốt nhất cho những người có cholesterol cao", chuyên gia dinh dưỡng Courtney D'Angelo, tác giả của Go Wellness, cho biết, theo Eat This, Not That!

Nước ép nam việt quất có thể làm giảm mức cholesterol "xấu" như thế nào”





Khi nói đến việc uống nước ép nam việt quất, chìa khóa cho đặc tính giảm cholesterol của nó là ở các chất dinh dưỡng tự nhiên có trong quả nam việt quất.

"Nam việt quất có chứa chất chống oxy hóa mạnh, đã được chứng minh là giúp giảm mức cholesterol 'xấu' (lipoprotein mật độ thấp) và tăng cholesterol 'tốt' (lipoprotein mật độ cao).

Chuyên gia D'Angelo nói: Quá trình này giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên và lành mạnh của mức cholesterol. Hãy đảm bảo rằng bạn đang mua nước ép nam việt quất phù hợp để gặt hái những lợi ích. Nhưng nếu bạn định mạo hiểm và kết hợp thêm nước ép nam việt quất vào chế độ ăn uống hằng ngày của mình, hãy cẩn thận đọc nhãn mỗi lần.

"Điều thực sự quan trọng cần lưu ý là bạn không muốn có đường trong nước ép nam việt quất của mình. Vị của nước ép này có thể đắng, nhưng đường có thể làm giảm mức cholesterol HDL "tốt" của bạn. Đường vốn là nguyên nhân gây ra cholesterol cao", chuyên gia D'Angelo cảnh báo, theo Eat This, Not That!