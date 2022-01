Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thêm lý do để bạn uống trà mỗi ngày

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các thông tin: Làm thế nào để giảm gần 70% nguy cơ ung thư?; 6 dấu hiệu về sa sút trí tuệ, bạn chớ bỏ qua!; Mức độ an toàn khi tiêm phòng Covid-19 mũi 3 sau 28 ngày...

Chuyên gia: Đây là loại trà số 1 để chống lão hóa

Có rất nhiều lý do để cân nhắc việc thêm một tách trà vào thói quen hằng ngày của bạn.

Ngoài tác dụng làm dịu và tạo hương vị nhẹ nhàng, trà còn có một danh sách dài các lợi ích ấn tượng liên quan đến sức khỏe. Trà có thể giúp tăng cường sức khỏe não bộ, giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ ung thư.

Nhấm nháp một ly trà giàu chất chống oxy hóa cũng có thể giúp bạn “quay ngược thời gian”, nhưng không phải loại trà nào cũng có đặc tính chống lão hóa như nhau.

Đâu là loại trà tốt nhất để chống lại sự lão hóa? Theo nhóm chuyên gia, câu trả lời là trà xanh.

Trà xanh. "Về đặc tính chống lão hóa, trà xanh là không thể sánh được. Nó chứa một chất chống oxy hóa gọi là epigallocatechin gallate, hoặc EGCG, có hiệu quả trong việc làm trẻ hóa các tế bào da đang chết", Michael Garrico, chuyên gia dinh dưỡng và là huấn luyện viên cá nhân, đồng thời là người đồng sáng lập TotalShape, nói với Eat This, Not That!. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung này trên trang sức khỏe ngày 2.1.

Làm thế nào để giảm gần 70% nguy cơ ung thư?

Bạn muốn giảm gần 70% nguy cơ mắc bệnh ung thư? Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng bạn có thể làm được, bằng cách biến một việc đơn giản trở thành thói quen của bạn.

Và đó không phải là cách duy nhất bạn có thể giảm nguy cơ phát triển một số loại ung thư khác nhau.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc thay đổi lối sống dễ dàng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Giảm cân. Bạn biết thừa cân hoặc béo phì có hại cho tim của bạn. Nhưng bạn có biết nó cũng làm tăng nguy cơ ung thư của bạn không?





Nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông béo phì nặng có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn 52% và phụ nữ có nguy cơ cao hơn 62% so với những người có cân nặng bình thường.

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng chất béo dư thừa trong cơ thể làm tăng nguy cơ mắc 13 loại ung thư.

Thủ phạm có thể là chứng viêm, một chất đẩy nhanh ung thư.

"Có những cơ hội để giảm cân đảo ngược những con đường tiêu cực hoặc phân tử ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư", tiến sĩ Tanya Agurs-Collins ở Viện Ung thư Quốc gia (Mỹ), cho biết. Những cách giảm nguy cơ ung thư tiếp theo sẽ có trên trang sức khỏe ngày 2.1.

6 dấu hiệu về sa sút trí tuệ, bạn chớ bỏ qua!

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sa sút trí tuệ là một chứng rối loạn ảnh hưởng đến gần 55 triệu người trên toàn thế giới, với gần 10 triệu trường hợp mắc mới mỗi năm, hơn 60% sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Do tỷ lệ người cao tuổi trong dân số ngày càng tăng ở hầu hết các quốc gia, con số này dự kiến sẽ tăng lên 78 triệu người vào năm 2030 và 139 triệu người vào năm 2050.

Hiệp hội Alzheimer định nghĩa chứng sa sút trí tuệ là “một thuật ngữ chung cho việc mất trí nhớ, ngôn ngữ, khả năng giải quyết vấn đề và các khả năng tư duy khác đủ nghiêm trọng để cản trở cuộc sống hằng ngày. Alzheimer là nguyên nhân phổ biến nhất của chứng sa sút trí tuệ".

Mặc dù hầu hết những người bị sa sút trí tuệ không nhận ra họ mắc bệnh này, nhưng gia đình và bạn bè thường là những người để ý đến các triệu chứng và khuyến khích trợ giúp y tế.

Tiến sĩ Fawad Yousuf, nhà thần kinh học tại Viện Khoa học Thần kinh Marcus của Baptist Health (Mỹ), đã giải thích 6 dấu hiệu cần chú ý sau. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem 6 dấu hiệu này!