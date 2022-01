Vì sao người có thói quen uống trà thật nóng hãy đợi nguội bớt?

Phần lớn các trường hợp ung thư có thể ngăn ngừa được và có một số thói quen - nếu thay đổi, có thể ngăn chặn ung thư xảy ra.

Một trong những thói quen đó là uống trà thật nóng, theo Express.

Một nghiên cứu đã cảnh báo, uống trà quá nóng có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Các nghiên cứu về ung thư đã làm rõ nhiều yếu tố nguy cơ gây ra ung thư nhằm cảnh báo mọi người phòng tránh, trong đó hút thuốc và uống rượu là hai trong số những thủ phạm chính.

Một số phát hiện khoa học cũng cho thấy rằng uống trà rất nóng cũng có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư trong một số trường hợp.

Nghiên cứu cho thấy uống trà ở nhiệt độ cao hơn 60 độ C có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, theo Express.

Báo cáo được công bố trên tạp chí về ung thư International Journal of Cancer, dựa trên dữ liệu thu thập từ hơn 50.000 người tham gia. Họ sẽ trả lời về các yếu tố được coi là có ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư.

Những người tham gia sau đó đã được theo dõi trong suốt nhiều năm để theo dõi sức khỏe của họ.

Kết quả cho thấy uống ít hơn 700 ml trà nóng - tương đương với 2 ly lớn, ở nhiệt độ trên 60 độ C, mỗi ngày làm tăng gần gấp đôi nguy cơ ung thư thực quản, theo Express.





Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cho biết, so với những người uống ít hơn 700 ml trà mỗi ngày ở nhiệt độ dưới 60 độ C, người uống mỗi ngày từ 700 ml trà nóng ở nhiệt độ cao hơn 60 độ C đã tăng đến 90% nguy cơ ung thư thực quản.

Kết quả của nghiên cứu đã thêm bằng chứng mạnh mẽ chứng minh phát hiện trước đây cho rằng uống đồ uống nóng làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo, không riêng gì trà, mà tất cả những loại thức uống quá nóng đều có thể gây ra tác hại này. Họ khuyên mọi người nên đợi thức uống nguội xuống dưới 60 độ C trước khi uống, theo Express.

Tiến sĩ Farhard Islami, từ Hiệp hội Ung thư Mỹ, cho biết nhiều người thích uống trà, cà phê hoặc uống nước thật nóng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của hiệp hội này, uống trà quá nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Vì vậy, người thích uống trà thật nóng nên đợi cho trà nguội bớt trước khi uống, theo Hiệp hội Ung thư Mỹ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong khi nguy cơ tăng 90%, con số này chỉ là tương đối so với mức độ phổ biến của bệnh.

Mặc dù nguy cơ có thể tăng gấp đôi ở người Iran, nhưng điều này có thể không nhất thiết đúng với những nơi khác, cơ quan nghiên cứu ung thư của Anh Cancer Research UK cảnh báo.

Cancer Research UK chỉ ra: “Ở Iran, nơi thực hiện nghiên cứu này, tỷ lệ ung thư thực quản rất cao. Trong khi ở những nơi khác, ung thư thực quản ít phổ biến hơn, chiếm 3 trong 100 trường hợp ung thư.