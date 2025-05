Thuduc House tiếp tục bị cưỡng chế thuế gần 90 tỉ đồng

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) vừa công bố thông tin về việc nhận được quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn của Chi cục Thuế khu vực II.

Theo đó, công ty bị cưỡng chế thuế do nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, số tiền bị cưỡng chế là hơn 88,9 tỉ đồng. Thời gian thực hiện cưỡng chế vào hồi 11 giờ 35 ngày 22.4.2025 (áp dụng với trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử).

Thuduc House công bố nhận quyết định bị cưỡng chế thuế ẢNH: TDH

Trước đó, ngày 26.2, Thuduc House cũng đã công bố thông tin về việc nhận được quyết định của Cục Thuế TP.HCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của công ty hơn 90,6 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2025, Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 8 tỉ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế gần 5,5 tỉ đồng, con số này tăng khá mạnh khi quý 1/2024 thua lỗ gần 1,7 tỉ đồng. Theo giải trình, lý do lợi nhuận tăng cao do công ty ghi nhận khoản thu nhập khác từ việc sắp xếp lại công nợ phải trả trên 10 năm.

HOSE đã chính thức đưa cổ phiếu TDH của Thuduc House vào diện kiểm soát từ ngày 9.4 do báo cáo tài chính hai năm liên tiếp 2023 - 2024 đều bị thua lỗ.

Thời gian qua, công ty liên tục thay lãnh đạo cấp cao. Mới nhất, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty ngày 17.2 đã bầu ông Trần Thành Vinh giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Trần Thành Vinh là một trong 3 thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 14.2 trước đó, cùng với bà Trần Thị Liên và ông Vũ Hải Quân.

Mặt khác, 3 thành viên HĐQT công ty thời điểm đó gồm ông Nguyễn Quang Nghĩa - Chủ tịch HĐQT, bà Võ Thị Tường Vy - thành viên HĐQT và ông Hoàng Anh Phúc - thành viên HĐQT đã đồng loạt xin từ nhiệm.