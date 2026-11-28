Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Thuế TP.Hà Nội cho biết, tin nhắn được gửi khi cơ quan thuế có đầy đủ thông tin liên hệ.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nhận là chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tin nhắn được gửi đến chủ hộ hoặc cá nhân kinh doanh.

SMS là kênh thông tin, nhắc nhở và hỗ trợ để người nộp thuế nắm thông tin kịp thời. Khi nhận được tin nhắn, người nộp thuế cần đối chiếu với thông báo, văn bản do cơ quan thuế ban hành.

Thông báo triển khai gửi tin nhắn SMS thông báo tới người nộp thuế về tạm hoãn xuất cảnh của Thuế TP.Hà Nội ẢNH: THUẾ TP.HÀ NỘI

Người chưa nhận được SMS vẫn có thể thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh. Thuế TP.Hà Nội đề nghị người nộp thuế chủ động kiểm tra thông báo và tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile hoặc các kênh chính thức của cơ quan thuế, nhất là trước khi có kế hoạch ra nước ngoài.

Cơ quan thuế cũng đề nghị người nộp thuế kiểm tra số điện thoại, email đăng ký thuế; cập nhật trên eTax Mobile hoặc cổng thông tin thuế điện tử nếu thông tin còn thiếu, chưa chính xác hoặc đã thay đổi.

Doanh nghiệp cần đăng ký đầy đủ, cập nhật kịp thời thông tin người đại diện theo pháp luật để người này chủ động theo dõi các thông báo gửi đến doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ của mình.

Khi cần hỗ trợ, người nộp thuế có thể liên hệ cán bộ thuế quản lý trực tiếp, gọi tổng đài 1900 886 889 hoặc gửi email đến LamsachMSThanoi@gdt.gov.vn.

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), để đa dạng hóa phương thức thông báo, cảnh báo sớm tình trạng tạm hoãn xuất cảnh, Bộ Tài chính đang phối hợp Bộ Công an triển khai phương án cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID, dự kiến thực hiện trong thời gian tới.

Bộ Tài chính cũng tiếp tục nghiên cứu bổ sung các phương thức thông báo phù hợp như: thông tin, tuyên truyền đến các công ty lữ hành, đại lý bán vé máy bay, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Số liệu từ Cục Thuế cho thấy, lũy kế từ ngày 1.7.2007 (khi luật Quản lý thuế đầu tiên có hiệu lực thi hành) đến 31.10.2026, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Trong đó, trên 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái mã số thuế 06).

Đã có gần 30.000 người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Riêng với nhóm người nộp thuế ở trạng thái 06, có khoảng 20.000 trường hợp chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.