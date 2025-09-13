Thuế địa phương đồng loạt kiến nghị được đảm bảo tiền lương, tiền thưởng

Góp ý vào dự án luật Quản lý thuế (sửa đổi), nhiều ý kiến từ thuế địa phương cùng các bộ, ngành tập trung vào nội dung xây dựng lực lượng quản lý thuế.

Khoản 1 điều 9 dự thảo luật quy định: "Lực lượng quản lý thuế được xây dựng trong sạch, vững mạnh; có đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ người nộp thuế, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính; được trang bị và làm chủ kỹ thuật hiện đại, hoạt động hiệu lực và hiệu quả".

Quản lý thuế là một trong những ngành đặc thù, cần có chính sách đặc biệt nhằm đảm bảo thu hút nguồn nhân lực chất lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Thuế TP.Hà Nội đề xuất sửa đổi thành: "Lực lượng quản lý thuế được áp dụng chế độ chức danh, tiêu chuẩn, lương, phụ cấp và các chế độ liên quan đến tiền lương, chế độ đãi ngộ, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, biển hiệu của công chức quản lý thuế nhằm bảo đảm tính đặc thù của công tác quản lý thuế, khuyến khích, nâng cao trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và hiệu quả thực thi công vụ".

Điều này nhằm đảm bảo đầy đủ quyền của cán bộ, công chức về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ liên quan đến tiền lương.

Thuế TP.HCM, Thuế tỉnh Quảng Ninh, Thuế tỉnh Bắc Ninh cũng kiến nghị sửa đổi tương tự Thuế TP.Hà Nội.

"Yêu cầu quản lý thuế trong giai đoạn chuyển đổi số ngày càng cao, phức tạp và đa dạng hơn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ thuế phải vừa có chuyên môn sâu, vừa am hiểu công nghệ, vừa có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao. Quá trình chuyển đổi số trong ngành thuế cũng là một nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, cần được bảo đảm bền vững về nguồn lực tài chính.

Vì vậy, dự thảo luật cần quy định rõ lực lượng quản lý thuế được áp dụng chế độ đãi ngộ phù hợp với tính chất đặc thù của công tác quản lý thuế cũng như được Nhà nước bảo đảm nguồn lực tài chính để thực hiện hiện đại hóa và phục vụ các nhiệm vụ công tác chuyên môn, nâng cao tính hiệu lực hiệu quả", các đơn vị này phân tích.

Góp ý nội dung này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa lưu ý, quản lý thuế là một trong những ngành đặc thù, cực kỳ quan trọng nên cần có chính sách đặc biệt nhằm đảm bảo thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng cho công tác quản lý thuế.

Vượt thu ngân sách được bố trí để chi thưởng

Theo Bộ Công an, với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của cơ quan thuế các cấp, cần xây dựng và củng cố lực lượng quản lý thuế cũng như phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại nhằm đạt được mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện trong quản lý thuế.

Tuy nhiên, nội dung dự thảo luật chưa quy định rõ chế độ đãi ngộ và nguồn lực tài chính để nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế.

Cơ quan quản lý thuế thực hiện thu ngân sách vượt so với dự toán được bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước để chi thưởng ẢNH: ĐAN THANH

Qua nghiên cứu luật Thanh tra năm 2025, tại khoản 3 điều 59 quy định: "Cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra".

Do vậy, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, tham khảo quy định trên để bổ sung quy định cơ quan thuế được thưởng vượt thu (trên cơ sở số giao thu ngân sách nhà nước vượt so với dự toán thu hằng năm được Quốc hội giao cho cơ quan thuế thực hiện) để phục vụ chi cho hoạt động và nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý thuế; giao Chính phủ quy định cụ thể tỷ lệ được trích vượt thu phải được lập dự toán hằng năm và phải được Quốc hội thông qua.

Tiếp thu các góp ý, trên cơ sở tham khảo quy định của luật Thanh tra, Bộ Tài chính cho biết, bộ hoàn thiện quy định tại điều 9 dự thảo luật theo hướng: công chức quản lý thuế được áp dụng chế độ chức danh, tiêu chuẩn, lương, chế độ đãi ngộ, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, biển hiệu của công chức quản lý thuế nhằm bảo đảm tính đặc thù của công tác quản lý thuế, khuyến khích, nâng cao trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và hiệu quả thực thi công vụ.

Nhà nước bảo đảm các nguồn lực tài chính cho hoạt động của lực lượng quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế; trong đó ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước hằng năm để xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý thuế, hóa đơn điện tử, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác để nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Ngoài ra, cơ quan quản lý thuế thực hiện thu ngân sách nhà nước vượt so với dự toán thu ngân sách nhà nước hằng năm được Quốc hội giao cho cơ quan quản lý thuế thì được bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước để chi thưởng, bổ sung thu nhập cho công chức, người lao động và phải lập dự toán hằng năm báo cáo Quốc hội theo quy định.