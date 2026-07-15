Thuê nhà 900 triệu, doanh nghiệp được tính thuế nộp thay vào chi phí ra sao?

Gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, công dân Nguyễn Hữu Nghĩa (trú Cần Thơ) cho biết, doanh nghiệp thuê mặt bằng của cá nhân (cá nhân này có nhiều tài sản cho thuê, ước doanh thu từ cho thuê các tài sản trên 1 tỉ đồng/năm) với đơn giá thuê (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) là 75 triệu đồng/tháng.

Thời hạn thuê là 72 tháng kể từ ngày 1.1.2026. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp sẽ kê khai, nộp thuế thay cá nhân; áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân bằng thuế suất x doanh thu tính thuế. Doanh nghiệp được giảm trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp thuê tài sản được tính vào chi phí được trừ phần thuế nộp thay cho cá nhân nếu có chứng từ nộp thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Doanh nghiệp đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn rõ việc tính phần thuế nộp thay khi thuê mặt bằng nêu trên vào chi phí được trừ trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trả lời vấn đề này, dẫn điểm d khoản 13 điều 3 Thông tư 20 năm 2026, Thuế TP.Cần Thơ cho biết, về thuế thu nhập doanh nghiệp, với trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân, hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản.

Nếu doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp phải nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ cả phần thuế nộp thay cho cá nhân đó nếu có chứng từ nộp thuế.

Về tính thuế với hoạt động cho thuê tài sản, theo Nghị định 68 năm 2026 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 141 năm 2026) và Nghị định 181 năm 2025: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm trên 1 tỉ đồng thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo doanh thu bằng tỷ lệ phần trăm x doanh thu.

Tỷ lệ phần trăm và doanh thu tính thuế thực hiện theo quy định của luật Thuế giá trị gia tăng 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành (theo đó, hoạt động cho thuê tài sản chịu thuế suất 5% - PV).

Giá tính thuế với cho thuê tài sản là số tiền cho thuê chưa có thuế giá trị gia tăng. Số tiền cho thuê tài sản là giá thuê được quy định trong hợp đồng cho thuê tài sản.

Về thuế thu nhập cá nhân, dẫn quy định tại Nghị định 68 năm 2026 và luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, Thuế TP.Cần Thơ cho biết, khi có nhiều bất động sản cho thuê ở địa điểm khác nhau, cá nhân được trừ 1 tỉ đồng trước khi tính thuế đối với một hoặc một số hợp đồng cho thuê do cá nhân lựa chọn nhưng tổng mức được trừ không quá 1 tỉ đồng/năm.

Nếu có nhiều bất động sản cho thuê ở địa điểm khác nhau và có quy định bên đi thuê khai thay, nộp thay thuế, khi lựa chọn hợp đồng cho thuê bất động sản để áp dụng mức được trừ khi tính thuế, cá nhân cho thuê và bên đi thuê phải quy định rõ trong hợp đồng nội dung khai thay, nộp thay thuế và số tiền được trừ.

Cá nhân cho thuê bất động sản (trừ hoạt động kinh doanh lưu trú) nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 1 tỉ đồng x 5%.

Thuế TP.Cần Thơ đề nghị người nộp thuế căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định.

Số thuế nộp thay được tính vào chi phí tối thiểu là 45 triệu

Căn cứ hướng dẫn của Thuế TP.Cần Thơ, với trường hợp nêu trên, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas, tính toán số tiền thuế nộp thay mà doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong khoảng 1 năm như sau:

Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là: 75.000.000 đồng x 12 tháng = 900.000.000 đồng.

Thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp phải nộp thay là: 900.000.000 đồng × 5% = 45.000.000 đồng.

Khi có nhiều bất động sản cho thuê ở địa điểm khác nhau, cá nhân được trừ tổng 1 tỉ đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với mọi hợp đồng ẢNH: ĐAN THANH

Với thuế thu nhập cá nhân, doanh thu tính thuế là: 900.000.000 - 500.000.000 = 400.000.000 đồng.

Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp phải nộp thay là: 400.000.000 × 5% = 20.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số thuế doanh nghiệp phải nộp thay là: 45.000.000 + 20.000.000 = 65.000.000 đồng.

Tổng chi phí doanh nghiệp được trừ liên quan tới thuê mặt bằng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là: 900.000.000 (tiền thuê mặt bằng) + 65.000.000 (tiền thuế nộp thay) = 965.000.000 đồng.

Giả sử, cá nhân cho thuê nhà lựa chọn phân bổ toàn bộ mức doanh thu không tính thuế thu nhập cá nhân là 1 tỉ đồng cho hợp đồng này, thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp phải nộp thay sẽ bằng 0. Như vậy, tổng số thuế doanh nghiệp phải nộp thay trong 1 năm chỉ là 45.000.000 đồng.

Tổng chi phí doanh nghiệp được trừ liên quan tới thuê mặt bằng trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là: 900.000.000 + 45.000.000 = 945.000.000 đồng.