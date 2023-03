Thuế thu 2 tháng đầu năm đạt 23,7% dự toán cả năm

Trong đó, thu nội địa ước đạt 314.986 tỉ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2022. Có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá, trên 18% so với dự toán. Ngoài ra, ngành thuế đã thực hiện 3.596 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 4,49% kế hoạch năm 2023 (80.132 doanh nghiệp), bằng 83,4% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 41.844 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 64,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151 tỉ đồng bằng 262% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền đã nộp vào ngân sách là 1.339 tỉ đồng, bằng 55,3% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong tháng 2, ngành thuế thu nợ ước đạt 3.100 tỉ đồng, lũy kế đến cuối tháng 2 được 8.313 tỉ đồng. Thực hiện khoanh, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết 94 của Quốc hội đến cuối tháng 2 đạt 36.584 tỉ đồng, trong đó khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỉ đồng; xóa nợ tiền chậm nộp là 7.601 tỉ đồng...