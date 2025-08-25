Thương hiệu Việt giữ vững tăng trưởng trên thương mại điện tử

7,8 tỉ USD là giá trị thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam ghi nhận chỉ trong nửa đầu 2025. Thị trường vẫn trên đà mở rộng, trong bối cảnh có những thay đổi quan trọng liên quan đến chính sách thuế và điều chỉnh từ các sàn.

2025 đánh dấu giai đoạn thị trường TMĐT Việt Nam có nhiều thay đổi rõ rệt

Trong bối cảnh đó, thương mại điện tử xuất hiện một thế hệ nhà bán mới. Điểm chung của họ là làm chủ dữ liệu, quy trình và trải nghiệm khách hàng. Đặc biệt, TMĐT không còn là kênh bán hàng đơn thuần mà đã trở thành nền tảng vận hành cốt lõi cho các mô hình kinh doanh bền vững.

GUMAC tối ưu hóa dữ liệu, tăng trưởng đạt mốc 80%

Cuối năm 2024, thương hiệu thời trang công sở GUMAC đã thực hiện giải pháp "tủ đồ thông minh", giúp khách hàng xác định phong cách cá nhân và lựa chọn sản phẩm chất lượng, giá cả phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.

Những phiên livestream trên sàn không còn chỉ là nơi để thương hiệu tương tác trực tiếp với khách hàng mà trở thành công cụ đo lường hiệu quả với các chỉ số về tỷ lệ chuyển đổi, giá trị trung bình mỗi đơn hàng hay sản phẩm bán chạy nhất trong livestream. Từ đó, mỗi bộ sưu tập chính là kết quả đọc vị thị hiếu tiêu dùng, ghi nhận tăng trưởng doanh thu.

GUMAC đảm bảo mỗi bộ sưu tập mới đều đáp ứng tốt thị hiếu của người tiêu dùng nhờ tận dụng tối đa các công cụ vận hành từ Shopee

Cách tiếp cận dựa trên phân tích dữ liệu giúp GUMAC linh hoạt ứng phó với biến động của thị trường TMĐT. Thay vì dàn trải, thương hiệu tập trung vào nhóm sản phẩm có sức tiêu thụ tốt, kết hợp Freeship và Voucher ưu đãi để duy trì sức mua. Mỗi quyết định về giá đều gắn với mức sẵn sàng chi trả (willingness-to-pay), đảm bảo tối ưu đơn hàng mà vẫn giữ biên lợi nhuận.

"Thay vì bán quần áo, chúng tôi bán giải pháp thẩm mỹ cho người không có nhiều thời gian. Shopee giúp chúng tôi hiểu khách hàng muốn gì, không phải từ giả định mà từ dữ liệu thu thập được mỗi ngày", đại diện GUMAC cho biết.

Kết quả, nửa đầu năm 2025, tỷ lệ tăng trưởng của thương hiệu trên nền tảng Shopee đạt 50-80% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị cốt lõi của thành quả ấy nằm ở việc GUMAC đã chuyển đổi từ vận hành bằng kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, phản ánh chuẩn mực mới mà TMĐT đang đặt ra cho SME.

Haven Studio: Tăng trưởng 300% nhờ giữ trục "Sản phẩm - Nội dung - Hạ tầng"

Trong ngành thời trang, nơi vòng đời sản phẩm chỉ kéo dài vài tuần, Haven Studio, một startup thành lập ngay trong giai đoạn Covid-19, lại chọn hướng đi căn bản: đặt chất lượng sản phẩm làm trung tâm và tận dụng các công cụ của Shopee để khuếch đại giá trị ấy. Kết quả là chỉ sau một năm, doanh thu của thương hiệu tăng trưởng 300%.

Từng sản phẩm streetwear được thương hiệu đưa vào bối cảnh sống động qua Shopee Video và Shopee Live: phối đồ cho buổi hẹn đầu, lựa chọn outfit khi đi học, hay cách phối trang phục để tôn dáng. Khi sản phẩm có câu chuyện, người dùng không còn thấy đó là một chiếc áo hay chiếc quần rời rạc mà là những yếu tố quan trọng định hình phong cách cá nhân.

Song song với việc ra mắt bộ sưu tập định kỳ, Haven Studio đầu tư vào nội dung chất lượng qua Shopee Live và Shopee Video để xây dựng cộng đồng trung thành

Thương hiệu cũng chủ động xây dựng kế hoạch tiếp thị dựa trên KOL/KOC, tận dụng uy tín cá nhân để mở rộng niềm tin với chi phí tối ưu. Quan trọng hơn, toàn bộ chiến lược được neo lại ở chất lượng. Với họ, "chỉ những thương hiệu làm thật, hàng chuẩn, dịch vụ bài bản mới đứng vững khi thị trường có nhiều thay đổi".

Haven Studio còn theo dõi giá trị vòng đời khách hàng. Trọng tâm không phải là lần mua đầu tiên, mà là lần quay lại thứ hai, thứ ba và những lời giới thiệu giúp thương hiệu tiếp cận thêm khách hàng mới. "Bởi tăng trưởng bền vững không đến từ khuyến mãi hay quảng cáo dồn dập mà từ khả năng giữ khách hàng trung thành", đại diện thương hiệu khẳng định.

Car Choice: Từ phụ tùng ô tô đến mô hình siêu thị trực tuyến

Bắt đầu kinh doanh trên Shopee hơn một năm trở lại đây với sản phẩm ngách là phụ kiện ô tô, Car Choice không thụ động chờ đơn mà chủ động thiết kế lại hành vi mua sắm của người tiêu dùng qua sự sắp đặt có tính chiến lược.

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng ngày càng thận trọng, Car Choice không cố kích cầu bằng giá mà thực hiện xác định chân dung khách hàng cụ thể, từ đó nâng cao trải nghiệm mua sắm qua từng điểm chạm: thích - tin - mua. Nhà bán này tập trung vào một số sản phẩm chủ lực, tinh gọn quy trình vận hành từ quảng cáo đến chăm sóc khách hàng và vận dụng các chương trình sàn cung cấp. Nhờ đó, nguồn lực được tối ưu, tỷ lệ chuyển đổi trên sản phẩm chủ lực tăng rõ rệt.

Shopee Live trở thành kênh tư vấn 1-1, thay thế cho showroom vật lý. Với các mặt hàng giá trị cao, kích thước lớn như cốp nóc, nệm xe, mâm xe vốn gây e ngại về vận chuyển, Car Choice tận dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa cồng kềnh của Shopee để phá vỡ rào cản logistics, tối ưu quy trình giao hàng và đảm bảo sản phẩm đến tận tay người mua với chi phí vận chuyển ưu đãi.

Giao các sản phẩm có kích thước lớn tới khách hàng trước đây là nỗi e ngại của Car Choice nhưng nay vấn đề này đã được giải quyết với dịch vụ vận chuyển từ sàn

Thương hiệu cũng tích hợp chương trình Voucher Xtra của Shopee vào chiến lược định giá, sao cho giá thành phù hợp với mức chi trả của khách hàng mà vẫn tối ưu biên lợi nhuận.

"Các chương trình của sàn không chỉ giúp người mua nhận được nhiều ưu đãi mà còn thúc đẩy doanh số, thu hút khách hàng mới cho nhà bán hàng. Việc nhà bán hàng cần làm là tìm hiểu kỹ về chương trình, từ đó biết cách tận dụng, vận hành các chương trình ấy sao cho hiệu quả", chia sẻ từ đại diện Car Choice.

GUMAC, Haven Studio và Car Choice không đại diện cho số đông, nhưng là minh chứng của những thay đổi chiến lược rõ rệt đến từ các thương hiệu, nhà bán hàng đang kinh doanh trên sàn TMĐT. Sự kiện sale 9/9 mở màn cho mùa mua sắm cuối năm sắp đến là cơ hội gia tăng doanh số cho những nhà bán hàng đã và đang xây dựng được hệ thống vận hành bài bản.