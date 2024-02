Thương hiệu xác sống kinh điển '28 Days Later' có phần phim mới

Sau 22 năm, tác phẩm xác sống nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn đến dòng phim này là 28 Days Later chính thức có phần phim hoàn toàn mới: 28 Years Later. Bội đôi Danny Boyle và Alex Garland sẽ trở lại đảm nhận vị trí đạo diễn và biên kịch tác phẩm. Cillian Murphy, tài tử vừa nhận đề cử Oscar diễn xuất nhờ phim Oppenheimer, đóng chính trong phần phim gốc năm xưa, quay trở lại dự án trong vai trò nhà sản xuất.

Cillian Murphy trong phim 28 Days Later (2002) FOX SEARCHLIGHT PICTURES

28 Years Later là phần phim thứ 3 trong thương hiệu 28 Days Later. Sau phần phim năm 2002, các nhà làm phim thực hiện tiếp phần hậu truyện là 28 Weeks Later (2007). Phần phim thứ 3 này, dẫu vậy, sẽ là phần mở đầu cho bộ 3 phim (trilogy) hoàn toàn mới. Nội dung dự án vẫn được giữ kín.

Trong hơn 2 thập niên, cả hai nhà làm phim Danny Boyle và Alex Garland đều gặt hái những thành công nhất định sau khi có màn hợp tác đầy ăn ý trong 28 Days Later. Đơn cử, Danny Boyle chỉ đạo phim chuyển thể Triệu phú khu ổ chuột (Slumdog Millionaire - 2008), nhận 10 đề cử tại giải Oscar, thắng 8 giải; còn Alex Garland chỉ đạo Ex Machina (2014), tác phẩm nhận 2 đề cử Oscar và thắng cả 2.

Một thời gian dài, bộ đôi nhà làm phim này từng cho biết sẽ bắt tay làm phần phim mới nhất trong thương hiệu 28 Days Later và dự kiến lấy tên là 28 Months Later, nhưng sau đó đã đổi thành 28 Years Later như hiện tại.

Phần phim đầu tiên, kể về những người sống sót và tìm cách sinh tồn giữa đại dịch xác sống, đã có ảnh hưởng rất lớn đến dòng phim kinh dị - xác sống cũng như dòng phim sinh tồn. 28 Days Later là "bệ đỡ" cho tên tuổi của tài tử Cillian Murphy đầu những năm 2000, đồng thời đây là một trong những phim kinh dị sinh lời tốt nhất trong năm 2002 khi đầu tư chỉ 8 triệu USD nhưng thu về gần 85 triệu USD tiền vé.