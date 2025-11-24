'Thương quá đồng bào tôi': Bộ tranh 'thay lời muốn nói' của họa sĩ Lê Sa Long

Khi hay tin đoàn cứu hộ của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) giải cứu thành công bé gái sơ sinh 20 ngày tuổi bị cô lập tại vùng tâm lũ xã Diên Điền, họa sĩ Lê Sa Long quyết định phải hoàn thành bức tranh này sớm, như một sự tri ân.

Câu chuyện chị Nguyễn Kiều My (26 tuổi) nói rằng, hai ngày qua gia đình chỉ cầm cự bằng mì gói sống, may nhờ có các anh công an ứng cứu nên hai mẹ con mới được an toàn, đã khiến trái tim họa sĩ Lê Sa Long rung lên những cung bậc cảm xúc.

Bức Mẹ con mình đã an toàn

Làng chài miền Trung tan tác sau cơn bão số 13 (ngày 9.11)

Tác phẩm Nghĩa đồng bào trong bão lũ tang thương Ảnh: NVCC

Ở bức tranh về làng chài miền Trung sau cơn bão số 13 (ngày 9.11), họa sĩ Lê Sa Long diễn tả những làng chài vốn trước đây yên bình ở Phú Yên, Bình Định (cũ) cũng bị gió to, sóng lớn đánh tan hoang; hàng trăm lồng, bè nuôi cá bị gió bão cuốn trôi, tan tác, như để ghi dấu một nỗi đau đớn thấu tận trời xanh.

Họa sĩ Lê Sa Long: "Mong sao cho mưa đừng rơi, nước đừng lên nữa..."

Sáng 20.11, Bộ Quốc phòng đã điều 2 máy bay trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-02 và 8431 của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) bay ra khu vực bị lũ lụt ngập nặng ở Khánh Hòa và Phú Yên (cũ) làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, cũng là lúc họa sĩ Lê Sa Long ngồi vào vẽ bức Tất cả vì nhân dân.

Tại rốn lũ Tuy An Đông, Đắk Lắk (H.Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), khung cảnh tan hoang. Người dân bảo lũ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009 hơn 1m. Hình ảnh bà con ngồi khóc bên những xác bò trương phình khiến lòng ông cũng thấy nghẹn lại và đã phản ánh vào tác phẩm mới nhất.

Con trâu, con bò từng là tài sản quý giá của người dân

Tác phẩm Tất cả vì nhân dân

Cứu hộ người dân vùng lũ Ảnh: NVCC

"Hàng sao tuyệt đẹp ở Tiểu chủng viện Làng Sông đã vào tuổi 133, tức đã có từng ấy năm lớn lên, già đi và chứng kiến bao thăng trầm của giáo phận Quy Nhơn, đã trải qua những trận bão lũ triền miên đổ xuống mảnh đất miền Trung này. Tuy nhiên, chưa có ghi chép nào về những tổn thất cho hàng sao cổ thụ trong hàng trăm năm qua vì thiên tai. Vậy mà chỉ sau một “cơn bão thế kỷ” Kalmaegi hôm 7.11.2025 quét ngang đất võ Bình Định, 14 cây sao cao lớn, quen thuộc với bao thế hệ trước nhà nguyện Làng Sông đã lá cành tan thương", họa sĩ ngậm ngùi.

Sau bão Kalmaegi (bão số 13), biển Nhơn Hải (Gia Lai) vẫn loang loáng dầu, rác biển. Giữa mùi bùn nước, hàng chục con tàu nằm nghiêng ngả. Nhiều chiếc chìm hẳn dưới nước, có chiếc chỉ còn trồi nửa mạn tàu; có chiếc bị sóng đánh dạt lên bãi bùn, mắc kẹt giữa những đống gỗ vỡ và phao xốp tan nát.

Tang thương hàng sao 133 tuổi ở Tiểu chủng viện Làng Sông

Nỗi đau thấu tận trời xanh

Nước mắt người ngư dân Nhơn Hải (Quy Nhơn, Bình Định cũ)

Bức Lời nguyện cầu: mong cho mưa đừng rơi, nước đừng lên Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, trong cơn bão lũ tang thương, người dân từ khắp nơi cũng đang hướng về miền Trung trong tinh thần tương thân, tương ái. Nước rút đến đâu xe vào đến đó. Những đoàn nối đuôi nhau. Một phần tiếp tục tiếp cận các hộ còn ngập nhà đưa ra ngoài, một phần chở lương thực tiếp tế bà con. Hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an ngày đêm cứu hộ người dân vùng lũ. Và từng ngày, họa sĩ Lê Sa Long vẽ bức Lời nguyện cầu để mong cho mưa đừng rơi, nước đừng lên… để bà con nơi đây sớm có điều kiện trở lại với đời sống thường nhật một cách bình yên.

Họa sĩ Lê Sa Long (hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM) là tên tuổi quen thuộc trong giới mỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực vẽ tranh chân dung. Ông từng đoạt giải nhất chân dung ký họa do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức năm 1999. Đặc biệt, ông gây ấn tượng với độc giả qua bộ tranh Khẩu trang và người nổi tiếng (2020) và Sài Gòn thời giãn cách (2021)... Trải qua gần 30 năm trong nghề, họa sĩ Lê Sa Long là một "tay cọ" lão luyện. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật uy tín: giải nhì cuộc thi Vẽ về đất nước, con người Romania (2019), giải nhất cuộc thi Chân dung ký họa màu nước do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức (1999), giải khuyến khích Cúp Rồng Tre 2012 do Bộ VH-TT-DL tổ chức và nhận bằng khen danh dự Mỹ thuật Bình Định 20 năm vào năm 2015. Lê Sa Long có nguyên quán ở Quy Nhơn (Bình Định) và được sinh ra tại Sa Đéc (Đồng Tháp). Chính vì đam mê hội họa từ nhỏ nên đến khi rời quân ngũ, anh theo học Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Ra trường, anh gắn bó với sự nghiệp giảng dạy.



