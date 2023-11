Thượng tá Lê Mạnh Hà: Người dân thường không đồng tình khi CSGT phạt chủ xe 3 - 4 bánh

Chiều 23.11, UBND TP.HCM tổ chức họp báo kinh tế - xã hội định kỳ. Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về tình trạng xe 3 - 4 bánh chở hàng cồng kềnh vẫn còn lưu thông nhan nhản trên đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, và thực tế đã gây ra nhiều vụ tai nạn, thậm chí chết người.

Về vấn đề này, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, trong 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT phát hiện 17.888 xe chở hàng hóa quá khổ, trong đó có 3.601 xe máy thiết bị kỹ thuật không đảm bảo, 2.390 xe 3 bánh chở hàng hóa quá khổ giới hạn.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM trả lời tại buổi họp báo NGUYỄN ANH

Dù lực lượng CSGT công an các quận, huyện xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm nhưng theo thượng tá Hà, thực tế rất khó xử lý dứt điểm. Công an TP.HCM đã tổng kết, đánh giá việc xử lý xe 3 - 4 bánh tự chế, xe thô sơ đang gặp nhiều khó khăn.

Đầu tiên, đây là loại xe rẻ tiền nhưng tải trọng khá lớn, dễ di chuyển trong hẻm nhỏ nên được nhiều người lựa chọn để chở hàng. Thứ 2, loại xe này khó quản lý do thường xuyên lưu thông ở các tuyến đường giáp ranh, chợ truyền thống, hẻm nhỏ nên khó phát hiện và xử lý.

Thứ 3, người sử dụng loại phương tiện này đa phần có thu nhập thấp, ý thức chấp hành quy định pháp luật về giao thông còn hạn chế, vì nhu cầu mưu sinh nên cố tình sử dụng dù biết vi phạm.

"Nhiều trường hợp bị tạm giữ, tịch thu thì bỏ xe rồi mua chiếc khác, chỉ cần vài chuyến là đủ tiền mua lại phương tiện mới", thượng tá Hà nói, đồng thời cho biết đa số người vi phạm thường bỏ xe.

Lực lượng CSGT TP.HCM kiểm tra, xử lý xe 3 bánh chở hàng hóa cồng kềnh NHẬT THỊNH

Một lý do khác được đại diện Công an TP.HCM nêu ra tại buổi họp báo là dư luận, người dân thường không đồng tình khi lực lượng CSGT xử phạt các chủ phương tiện vi phạm, vì cho rằng người sử dụng phương tiện này có hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí, có trường hợp người vi phạm phản ứng lại khi bị xử lý khiến lực lượng chức năng rất khó xử.

Đại diện Công an TP.HCM nhận định việc xử lý xe 3 - 4 bánh, xe thô sơ cần thực hiện thường xuyên, lâu dài, liên tục và cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều sở ngành như Công an, Sở GTVT, Ban An toàn giao thông, Sở LĐ-TB-XH, chính quyền địa phương.

Bên cạnh nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lực lượng công an cũng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm.