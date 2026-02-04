Thưởng tết Bính Ngọ bình quân 8,69 triệu đồng/người

Chiều 4.2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1.2026, ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), đã thông tin về mức lương, thưởng tết bình quân của người lao động.

Người lao động nhận tiền thưởng tết bình quân 8,69 triệu đồng/người ẢNH: T.N

Theo ông Giang, tháng 11.2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293, điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ 1.1.2026 với mức tăng 7,2%. Việc ban hành rất sớm nghị định này có thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị và tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động.

"Bộ Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn tới các doanh nghiệp, kết quả mức lương thưởng rất khả quan", ông Giang cho hay.

Cụ thể, tiền lương bình quân 2025 là 9,76 triệu đồng/người, tăng 11% so với năm 2024. Trong đó, các doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, mức lương bình quân là 12,89 triệu đồng/người/tháng (tăng 18,2%).

Doanh nghiệp dân doanh đạt 8,66 triệu đồng/tháng/người (tăng 7%); doanh nghiệp FDI lương bình quân 10,17 triệu đồng (tăng 9,6%).

Về tiền thưởng, theo ông Giang, qua số liệu thống kê của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng hơn 4,2 triệu lao động thì cho thấy mức thưởng bình quân đạt 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với tết năm ngoái.

Cụ thể, doanh nghiệp nhà nước khoảng 9,44 triệu đồng/người (tăng 23%); doanh nghiệp dân doanh khoảng 7,37 triệu đồng/người (tăng 7,9%); doanh nghiệp FDI đạt 9,21 triệu đồng/người (tăng 12%).

Đại diện Bộ Nội vụ cho hay, việc triển khai rất đồng bộ này đã giúp cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống cho người lao động, tăng mức gắn bó với doanh nghiệp, giảm nguy cơ dịch chuyển lao động tự phát. Với doanh nghiệp, sự gắn bó, mức tăng hợp lý, lộ trình phù hợp đã tạo điều kiện cho người lao động gắn bó, giúp tăng năng suất lao động, tạo xung lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế năm 2026.