Thưởng tết tại Hà Nội giảm nhẹ

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của phần lớn doanh nghiệp tại Hà Nội gặp khó khăn, do đó, mức thưởng tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 giảm nhẹ so với năm 2021.