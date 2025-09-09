Thường trực Ban Bí thư: Tinh gọn cơ quan Quốc hội, tăng đại biểu chuyên trách

Chiều 9.9, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại hội thảo ẢNH: PHẠM THẮNG

Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, nhìn lại 80 năm qua, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp; 567 luật, 236 pháp lệnh và hàng nghìn nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo việc thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hiện nay, cả dân tộc đang quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: PHẠM THẮNG

Thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới toàn diện, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh đó, việc trao đổi, thảo luận, tổng kết, đánh giá thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội qua 80 năm qua, xác định những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết, khách quan.

"Đó là định hướng quan trọng để Quốc hội tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tiến bước vững chắc trong kỷ nguyên mới. Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu: Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội thảo ẢNH: PHẠM THẮNG

Pháp luật phải khả thi, dễ thực hiện

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá, sự phát triển của Quốc hội là một quá trình liên tục từ thực tiễn với hoạt động mới từ Quốc hội thời kỳ kháng chiến đến thời kỳ thống nhất xây dựng đất nước, thời kỳ đổi mới và hiện nay là Quốc hội kiến tạo trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò, trách nhiệm to lớn của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội.

Từ đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần tập trung đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với Quốc hội. "Đây là yếu tố sống còn, là vấn đề then chốt để đưa Quốc hội qua các nhiệm kỳ đều hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", ông Tú nhấn mạnh.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, đại diện T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng các đại biểu tham dự hội thảo ẢNH: PHẠM THẮNG

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo ông Trần Cẩm Tú, hoạt động lập pháp vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa kiến tạo sự phát triển của xã hội, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững. "Pháp luật phải khả thi, dễ thực hiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm", ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Ông Trần Cẩm Tú cũng lưu ý, cần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của các quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Quốc hội cần xác định rõ phương pháp, hình thức giám sát phù hợp, tránh dàn trải, hình thức; chú trọng giám sát chuyên đề, tăng cường theo dõi, đôn đốc, thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát. Cùng đó, tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và giải trình, giám sát việc thi hành pháp luật theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý cần hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Trong đó, ông Trần Cẩm Tú lưu ý tổ chức các cơ quan của Quốc hội theo hướng tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, tăng số lượng đại biểu chuyên trách, bố trí, sắp xếp các đại biểu chuyên môn sâu tại các hội đồng và các ủy ban của Quốc hội.