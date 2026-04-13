Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 13.4, tại Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái

Theo đó, Bộ Chính trị đã điều động thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thay cho ông Nguyễn Doãn Anh đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội.

Thượng tướng Lê Đức Thái sinh năm 1967, quê tại P.Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh. Ông có trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành quân sự, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Thái từng kinh qua các chức vụ, như: Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh; Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Đức Thái tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Thanh Hóa. Trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI vừa qua, ông Lê Đức Thái được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 6.4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội.