Thượng úy Phạm Ngọc Lâm: 'Mỗi người dù sa ngã, đều có thể làm lại cuộc đời'

Giữa những tấm gương lặng thầm nơi cơ sở, vẫn có những người chiến sĩ Công an nhân dân luôn bền bỉ cống hiến với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Thượng úy Phạm Ngọc Lâm (32 tuổi), cán bộ Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là Công an xã Hàm Phú, thuộc H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ) chính là một điển hình như thế.

Anh không chỉ là người nắm chắc nghiệp vụ, quyết tâm cao trong đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn là tấm gương sáng về công tác dân vận khéo léo, tận tụy với công việc, gần dân và vì dân phục vụ.

Thượng úy Phạm Ngọc Lâm, cán bộ Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, gương điển hình trong phong trào thi đua của Bộ Công an ẢNH: Q.H

Người chiến sĩ tinh thông nghiệp vụ, sắc bén với từng dấu hiệu vi phạm

Theo thượng úy Phạm Ngọc Lâm, Hàm Phú là một xã thuần nông (nay sáp nhập với xã Hàm Trí và Thuận Hòa để trở thành xã mới Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng), địa bàn rộng trên 11.000 ha, thành phần dân cư đông đúc, người dân chủ yếu trồng lúa, thanh long; trong đó đồng bào người dân tộc Chăm chiếm số lượng lớn ở thôn Lâm Thuận.

Với vị trí giáp ranh nhiều xã, thị trấn, tuyến tỉnh lộ ĐT714 đi ngang qua, Hàm Phú từ lâu được xem là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng ma túy và các loại tệ nạn xã hội khác.

Được phân công công tác về Hàm Phú từ tháng 9.2020, thượng úy Phạm Ngọc Lâm đã nhanh chóng thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ của người chiến sĩ trẻ của mình khi trực tiếp tham mưu, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về hình sự, ma túy cho ban lãnh đạo công an xã.

Trong giai đoạn từ 2020 - 2025, thượng úy Lâm đã cùng đồng đội triệt phá thành công 11 vụ/18 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; làm rõ 10 vụ trộm cắp tài sản, xử lý các vụ việc nghiêm trọng như hiếp dâm, đe dọa giết người, đòi nợ. Nhiều tụ điểm đánh bạc, đá gà, các vụ việc gây mất an ninh trật tự khác ở xã cũng được anh và tổ công tác công an xã kiên quyết triệt phá kịp thời.

Thượng úy Phạm Ngọc Lâm vinh dự được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm tối ngày 5.8 tại Hà Nội ẢNH: CALĐ

Không chỉ trực tiếp đấu tranh trực diện với tội phạm, anh còn là người nắm chắc các quy định của pháp luật, kiên trì theo dõi, nghiên cứu, lập hồ sơ quản lý người nghiện, đưa đi cai nghiện bắt buộc theo các nghị định của Chính phủ.

Một trong những chiến công đáng nhớ nhất của thượng úy Phạm Ngọc Lâm là vào ngày 4.6.2021, từ nguồn tin quần chúng, anh đã đề xuất kế hoạch và trực tiếp tham gia bắt quả tang 2 đối tượng bán ma túy tại thôn Phú Điền, thu giữ tang vật gồm 35 tép ma túy và hơn 13 triệu đồng.

Vụ việc sau đó được mở rộng, phá vỡ cả đường dây mua bán ma túy có liên quan ở xã Thuận Hòa (thuộc H.Hàm Thuận Bắc cũ). Chiến công ấy không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của lực lượng công an chính quy được bố trí đưa về xã, mà còn nhận được sự tin yêu của người dân địa phương.

Thượng úy Phạm Ngọc Lâm (bên trái) cùng đồng đội ở Công an tỉnh Lâm Đồng dự đại hội thi đua của Bộ Công an ngày 6.8 ẢNH: CALĐ





"Mình phải có trách nhiệm cảm hóa họ..."

Nhưng điều mà khiến người dân Hàm Phú cảm phục thượng úy Lâm không chỉ là quyết tâm trấn áp tội phạm, mà lại chính là cách anh tiếp cận người dân bằng cả sự tận tâm của người cán bộ công an trẻ tuổi.

Đối với anh, mỗi con người, dù sa ngã, phạm tội, đều có cơ hội làm lại cuộc đời.

"Có thể hôm nay họ là đối tượng, nhưng ngày mai, nếu được cảm hóa đúng cách, họ sẽ là người tốt, sẽ làm lại cuộc đời có ích cho gia đình và cộng đồng, mình phải có trách nhiệm cảm hóa họ, đưa họ về với cộng đồng", thượng úy Lâm chia sẻ.

Chính vì thế, bên cạnh những biện pháp nghiệp vụ, anh còn biết vận dụng khéo léo công tác dân vận để cảm hóa, giúp đỡ những người lầm đường lạc lối quay về với gia đình, vợ con.

Trong quá trình công tác, anh Lâm đã trực tiếp đến từng gia đình có con em vướng vào tệ nạn xã hội; kiên trì thuyết phục, cảm hóa, vận động họ từ bỏ con đường lầm lỗi.

Có trường hợp, dù đối tượng đã nhiều lần tái phạm "khó có thể cảm hóa", nhưng anh vẫn không từ bỏ hy vọng, vẫn cố gắng dành thời gian tiếp xúc, chia sẻ, động viên như một người anh, người bạn, mong họ tỉnh ngộ.

Là một trong 3 cán bộ xuất sắc của Công an tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội thi đua Vì An ninh Tổ quốc do Bộ Công an tổ chức, là một vinh dự lớn của thượng úy Phạm Ngọc Lâm ẢNH: Q.H

Dẫu có những lúc phải chính tay bắt giữ những người từng được mình giúp đỡ, ánh mắt khẩn cầu của gia đình họ khiến anh càng thêm thấm thía trách nhiệm nặng nề nhưng đầy thiêng liêng của người chiến sĩ công an.

Thượng úy Lâm hiểu rằng, chỉ có nắm chắc địa bàn, hiểu rõ từng thôn, từng xóm, gần gũi với từng hộ dân, thì công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mới hiệu quả.

Vì lẽ đó, anh không ngại lặn lội vào từng ngõ ngách, từ thôn Phú Lập, Phú Điền cho tới những khu dân cư xa như Lâm Thuận, Phú Thắng, tiếp xúc, gặp gỡ những người dân "biết việc" để thu thập thông tin.

Nhiều vụ việc được anh phát hiện, giải quyết từ chính nguồn tin quần chúng. Anh thường xuyên cùng tổ công tác phối hợp tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự vào các đêm cao điểm, bảo vệ các sự kiện chính trị, lễ hội, hoạt động văn hóa địa phương.

Chính sự gần dân, sát dân ấy đã giúp anh không chỉ nắm chắc tình hình địa bàn mà còn xây dựng được "thế trận an ninh nhân dân" vững chắc, gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng công an và người dân trong xã.

Khiêm tốn, sẵn sàng chia sẻ với đồng đội

Dù là một cán bộ trẻ với nhiều thành tích nổi bật, nhưng thượng úy Phạm Ngọc Lâm luôn giữ tác phong khiêm tốn, giản dị, hòa đồng với anh em đồng đội.

Trung tá Chu Hồng Trường, Trưởng công an xã Hàm Thuận Bắc, thủ trưởng trực tiếp của thượng úy Lâm, nhận xét: "Lâm là người rất khiêm tốn, luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với anh em trong công việc, không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào. Thượng úy Lâm còn là người có tinh thần chia sẻ, sống chân thành với bạn bè đồng nghiệp, nên trong đơn vị ai cũng quý mến".

Không chỉ giúp đồng đội giải quyết công việc chuyên môn, thượng úy Lâm còn luôn sẵn lòng san sẻ những khó khăn trong cuộc sống, từ việc nhỏ nhất như sửa xe, cài đặt phần mềm, đến việc vận động các nguồn hỗ trợ giúp đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Tinh thần đoàn kết, tương trợ ấy đã trở thành nét đẹp trong tập thể Công an xã Hàm Thuận Bắc, nơi mà anh được đồng nghiệp yêu quý.