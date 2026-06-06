Thượng viện Mỹ trắng đêm giải quyết ngân sách di trú

Sóng gió từ "bỏ phiếu marathon"

Thượng viện Mỹ vào hôm qua (5.6) đã phê duyệt dự luật 70 tỉ USD nhằm cấp ngân sách hoạt động cho Cơ quan Hải quan và di trú (ICE) cùng Lực lượng Tuần tra biên giới đến hết tài khóa 2029. Theo AFP, đây được xem là chiến thắng chính trị cho ông Trump trong vấn đề kiểm soát biên giới. Thế nhưng, để đạt được đồng thuận, đảng Cộng hòa đã phải gác lại một số chương trình nghị sự được chính quyền Mỹ ủng hộ.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune trả lời báo chí tại tòa nhà quốc hội Mỹ ngày 4.6 ẢNH: AP

Trước khi tiến đến vòng bỏ phiếu cuối cùng cho dự luật ngân sách, Thượng viện đã trải qua một quy trình kéo dài từ tối 4.6 đến rạng sáng 5.6 theo giờ địa phương, gọi là "vote-a-rama" (hay bỏ phiếu marathon). Theo đó, các nghị sĩ phải bỏ phiếu cho hàng loạt sửa đổi trong dự luật ngân sách. Lúc này, các nhà lập pháp có thể ép phe đối thủ công khai quan điểm ủng hộ hay phản đối về những vấn đề chính trị nhạy cảm, và dựa vào đó để gây sức ép trong chiến dịch tranh cử sắp tới.

Quy trình "bỏ phiếu marathon" đã phơi bày sự e ngại ngày càng lớn của giới lập pháp đảng Cộng hòa đối với các ưu tiên của Tổng thống Trump. Để "dọn đường" cho dự luật ngân sách chính không gặp cản trở, Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm đa số đã bác bỏ nhiều yêu cầu bổ sung. Trong đó, có thể kể đến đề xuất chi

1 tỉ USD cho việc tăng cường an ninh quanh dự án phòng khánh tiết tại Nhà Trắng. Đồng thời, Thượng viện cũng chặn đề xuất từ thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, người muốn bổ sung dự luật SAVE America (yêu cầu cử tri chứng minh quốc tịch và xuất trình giấy tờ khi bỏ phiếu) vào dự luật di trú.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu cho nhiều điều khoản về luật ngân sách di trú trong rạng sáng 5.6 theo giờ địa phương ẢNH: PBS NEWS

Phe Cộng hòa giải quyết gánh nặng

Sự rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng hòa thể hiện rõ nhất qua sự phản đối gay gắt đối với "quỹ chống vũ khí hóa" gần 1,8 tỉ USD. Theo CNN, phe chỉ trích lo ngại quỹ này có thể biến thành một "quỹ đen" ưu ái các đồng minh của ông Trump.

Rào cản cuối cùng vừa được Thượng viện tháo gỡ vào phiên làm việc rạng sáng 5.6 là bác bỏ đề xuất của thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy - muốn thay đổi mục đích sử dụng của quỹ nói trên. Trước đó, Thượng viện cũng chặn đề xuất từ đảng Dân chủ, bên muốn cấm vĩnh viễn quỹ này. Tóm lại, dự luật di trú sẽ không bao gồm điều khoản cấm lập quỹ gần 1,8 tỉ USD, nghĩa là trên lý thuyết ông Trump vẫn còn công cụ để kích hoạt quỹ này nếu muốn.

Chính quyền ông Trump tạm dừng xúc tiến quỹ bồi thường 1,8 tỉ USD

Diễn biến về nguồn quỹ trên được xem là một phép thử về tính đoàn kết của đảng Cộng hòa. Theo AP, việc bỏ phiếu cấp ngân sách cho thực thi di trú lẽ ra phải là một cuộc bỏ phiếu dễ dàng đối với đảng này. Thay vào đó, họ đã tốn gần 24 tiếng chỉ để tranh cãi nội bộ về việc có nên chặn "quỹ đen" của ông Trump hay không. Dù mất nhiều thời gian giằng co, dự luật cuối cùng đã được thông qua và sẽ được chuyển đến Hạ viện xem xét.