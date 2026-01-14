Thường xuyên bẻ khớp ngón tay có gây hại gì không?

Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Xuân Hảo, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, trả lời: Nhiều người xem việc bẻ khớp ngón tay như một thói quen giúp "đã tay", thậm chí làm mỗi khi căng thẳng. Nhưng khi tiếng "rắc rắc" ấy lặp lại quá thường xuyên và đi kèm cảm giác đau hoặc sưng, nhiều người mới giật mình nhận ra khớp tay đang phải chịu áp lực lớn hơn họ tưởng.

Tiếng "rắc rắc" khi bẻ khớp ngón tay đến từ đâu?

Tiếng "rắc rắc" phát ra khi bẻ khớp không phải tiếng xương cọ xát hay mài mòn như nhiều người vẫn lo sợ. Khi ngón tay được kéo giãn nhanh, áp lực trong bao khớp thay đổi, làm các bóng khí nhỏ trong dịch khớp vỡ hoặc xẹp xuống. Sự thay đổi đột ngột này tạo ra âm thanh đặc trưng. Cơ chế này tương tự như "bóp" một túi khí nhỏ trong nước. Điều này lý giải vì sao tiếng "rắc" có thể xuất hiện ngay lập tức và không đi kèm cảm giác đau, sưng hay nóng - vốn là dấu hiệu điển hình của tổn thương thật sự.

Cơ chế tạo ra tiếng "rắc rắc" khi bẻ khớp tương tự như "bóp" một túi khí nhỏ trong nước ẢNH: AI

Lời khuyên cho người có thói quen bẻ khớp

Không bẻ khớp quá mạnh hoặc quá thường xuyên.

Tránh bẻ theo hướng ngược lại biên độ vận động tự nhiên của ngón tay.

Không cố gắng tạo tiếng "rắc" bằng lực mạnh.

Ưu tiên các bài tập giãn cơ - thư giãn khớp thay vì bẻ.

Dù hành động bẻ khớp ngón tay thường vô hại, nhưng việc lạm dụng hoặc bẻ sai cách vẫn có thể gây tổn thương phần mềm quanh khớp. Chú ý đến các dấu hiệu bất thường và thay đổi thói quen sẽ giúp tránh được các vấn đề không đáng có.

Người bệnh thăm khám bác sĩ chuyên khoa ẢNH: T.H

Khi nào cần gặp bác sĩ?

Việc thăm khám tại chuyên khoa chấn thương chỉnh hình là cần thiết nếu người bệnh:

Bị đau khớp kéo dài dù không bẻ khớp.

Gặp chấn thương bàn tay hoặc có tiền sử trật khớp.

Cảm giác khớp sưng lặp lại.

Khó thực hiện các động tác cầm nắm đơn giản.

Tại bệnh viện, các bác sĩ sẽ thực hiện thăm khám lâm sàng kết hợp đánh giá chức năng gân - dây chằng và chỉ định các kỹ thuật chẩn đoán cần thiết như siêu âm hoặc X-quang khi cần, nhằm xác định chính xác mức độ tổn thương nếu nghi ngờ tổn thương.