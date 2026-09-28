Thường xuyên đóng ứng dụng không giúp tiết kiệm pin cho iPhone

Nhiều người dùng iPhone có thói quen "dọn dẹp" các ứng dụng chạy ngầm sau khi sử dụng vì tin rằng việc này sẽ giúp giảm tải cho điện thoại và kéo dài thời lượng pin. Tuy nhiên, Apple đã chính thức khẳng định rằng người dùng không cần phải đóng tất cả ứng dụng chạy ngầm sau mỗi lần sử dụng. Apple cho biết, việc đóng và mở lại ứng dụng chỉ nên thực hiện khi ứng dụng bị treo hoặc không hoạt động.

Đã đến lúc người dùng iPhone từ bỏ thói quen đóng hoàn toàn ứng dụng sau mỗi lần sử dụng ẢNH:

Theo thông tin từ trang hỗ trợ chính thức của Apple, nếu một ứng dụng bị treo, người dùng có thể mở Trình chuyển đổi ứng dụng (App Switcher), tìm ứng dụng đó, vuốt lên để đóng màn hình xem trước và sau đó mở lại ứng dụng. Đối với các ứng dụng đang hoạt động bình thường, iPhone tự động quản lý và phân bổ tài nguyên theo nhu cầu của hệ thống, do đó không cần phải đóng chúng thủ công.

Nhiều người lo lắng rằng việc để các ứng dụng chạy liên tục sẽ làm hao pin. Tuy nhiên, Apple đã chỉ ra rằng ngay cả khi có nhiều ứng dụng hiển thị trong Trình chuyển đổi ứng dụng, điều đó không có nghĩa là tất cả chúng đều đang chạy liên tục trong nền. Các ứng dụng chỉ sử dụng tài nguyên và năng lượng khi đang được sử dụng hoặc thực hiện các tác vụ cụ thể.

Ngược lại, việc thường xuyên đóng ứng dụng có thể khiến chúng phải khởi động lại và tải lại dữ liệu, không nhất thiết giúp tiết kiệm pin. Đặc biệt, mặc dù một số chức năng như điều hướng, phát nhạc hay đồng bộ ảnh cần hoạt động trong nền, nhưng đây là các tác vụ cần thiết và không tương đương với việc giữ ứng dụng trong Trình chuyển đổi ứng dụng.

Nếu cảm thấy iPhone tiêu hao pin quá mức, Apple khuyên người dùng nên kiểm tra nguyên nhân thực sự thay vì chỉ đơn giản là đóng từng ứng dụng. Người dùng có thể vào Cài đặt > Pin để xem mức sử dụng pin của từng ứng dụng và hoạt động hệ thống gần đây. Ngoài ra, tín hiệu di động yếu và thông báo thường xuyên cũng có thể làm tăng mức tiêu hao pin.

Vì vậy, nếu thời lượng pin iPhone giảm đột ngột, thay vì tạo thói quen "đóng tất cả ứng dụng ngay khi nhìn thấy chúng", người dùng nên tìm hiểu nguyên nhân bằng cách kiểm tra mức sử dụng pin. Nếu chỉ là một ứng dụng đang hoạt động bình thường, người dùng không cần thiết phải đóng nó mỗi khi ngừng sử dụng.