Thùy Chi tiết lộ áp lực khi song ca cùng Hà Trần
Thùy Chi tiết lộ áp lực khi song ca cùng Hà Trần

Hữu Tín
Hữu Tín
08/10/2025 09:31 GMT+7

Chiều 7.10 tại TP.HCM, ca sĩ Thùy Chi góp mặt trong buổi ra mắt album đầu tay của nhạc sĩ Gen Z Đỗ Hoàng Long, thành viên ban nhạc của nhạc sĩ Hoài Sa. Dự án quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Hà Trần, Tùng Dương, Khánh Linh, Đông Hùng…

Với mong muốn làm nên “tiếng nói của Gen Z” nhưng vẫn giữ chiều sâu và giá trị nghệ thuật, Đỗ Hoàng Long đã mời ba giọng ca hàng đầu của làng nhạc Việt tham gia. Diva Hà Trần, người luôn tiên phong trong việc khai phá những giới hạn mới của âm nhạc. Divo Tùng Dương, giọng ca giàu nội lực và cảm xúc, luôn sẵn sàng thử nghiệm với những chất liệu đương đại. Ca sĩ Thùy Chi, biểu tượng của sự trong trẻo, cảm xúc và tinh tế, đồng thời là "thanh xuân" của rất nhiều người. Sự xuất hiện giữa ba màu giọng độc lập nhưng hòa quyện đã tạo nên một tổng thể âm nhạc phong phú.

Thùy Chi tiết lộ áp lực khi song ca cùng Hà Trần- Ảnh 1.

Ca sĩ Thùy Chi, Hà Trần và Đỗ Hoàng Long tại buổi giới thiệu album Hãy nói (Từ phải sang)

Ảnh: BTC

Thùy Chi 'lột xác' sau 15 năm ca hát

Xuất hiện tại buổi họp báo, ca sĩ Thùy Chi gây chú ý bởi phong thái tự nhiên, nụ cười rạng rỡ và diện mạo trẻ trung, thon gọn. Nữ ca sĩ chia sẻ niềm vui khi góp giọng cùng diva Hà Trần, người chị thân thiết trong âm nhạc và cuộc sống.

Thùy Chi tiết lộ áp lực khi song ca cùng Hà Trần

Không chỉ nói về sự kết nối với người chị thân thiết Hà Trần, Thùy Chi còn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nhạc sĩ trẻ Đỗ Hoàng Long. Cô cho biết, trong âm nhạc, tuổi tác không phải là rào cản, mà là sự hòa hợp và đồng điệu cảm xúc. Được khán giả yêu quý nhờ giọng hát truyền cảm, gần đây, Thùy Chi còn khiến khán giả bất ngờ bởi vẻ ngoài trẻ trung và tràn đầy sức sống. Khi được hỏi về bí quyết để luôn tươi tắn, cô khẳng định, điều quan trọng nhất chính là giữ tinh thần tích cực.

