Danh hài Nhật Cường tiết lộ cuộc sống ở Mỹ, tình hình sức khỏe ở tuổi 60

Là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài miền Nam, nghệ sĩ Nhật Cường gây ấn tượng với lối diễn tự nhiên, dí dỏm và duyên dáng. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Nhật Cường bất ngờ tạm gác lại mọi hoạt động nghệ thuật trong nước để sang Mỹ định cư cùng vợ con vào năm 2015.

Danh hài Nhật Cường ở thời điểm hiện tại. ẢNH: DIỆU TÚ

Nhật Cường bày tỏ tiếc nuổi lớn nhất cuộc đời anh

Chia sẻ về quãng thời gian này, nam nghệ sĩ cho biết điều khó khăn nhất là phải đấu tranh tư tưởng giữa việc tiếp tục theo nghề hay ở bên con trong giai đoạn sự nghiệp đang thăng hoa. Anh thừa nhận, việc tạm rời ánh đèn sân khấu từng khiến bản thân trăn trở và có nhiều tiếc nuối. Ở tuổi 60, anh khẳng định sức khỏe tốt và bác bỏ tin đồn “qua Mỹ hưởng thụ”.

Nhật Cường sinh năm 1965 tại Nha Trang, quê Nha Trang. Anh được biết đến qua các vở hài kịch, phim ngắn như Ra giêng anh cưới em, Vì sao tôi điên, Kén rể, Xích lô, Hắc Bạch công tử… Anh từng thực hiện 5 liveshow Cười để nhớ để lại nhiều ấn tượng với khán giả.