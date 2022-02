Thúy Diễm: Lúc mới cưới, tôi thấy mình thua thiệt Lương Thế Thành nhiều thứ

Tôi không phải là người quá tham vọng trong sự nghiệp

* Xin chào diễn viên Thúy Diễm! Chị đã trải qua năm 2021 như thế nào?

- Diễn viên Thúy Diễm: Có thể nói đây là một năm khá khó khăn, khi mà bao nhiêu công việc, kế hoạch của Diễm đều ngưng lại hết. Nhiều vấn đề xảy ra khiến Diễm cảm thấy nhiều chuyện không vui trong năm vừa rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong năm qua Diễm có thời gian ở bên cạnh gia đình nhiều hơn. Sau bao nhiêu năm tất bật vì công việc thì đây là lần hiếm hoi mình có thể ở bên cạnh chồng và con nhiều như thế. Diễm chăm sóc cho con tỉ mẩn hơn, học được nhiều món ăn mới, thực hiện trọn vẹn hơn thiên chức làm mẹ. Diễm cảm thấy rất trân quý khoảng thời gian đó.

* Khoảng thời gian không thể đi quay, đi diễn và còn xây nhà mới, vợ chồng chị có gặp áp lực về kinh tế không?

- Thật ra những dự định của vợ chồng Diễm đều phải ngừng lại hết. Nhà mới cũng không được xây dựng trong khoảng thời gian giãn cách. Hai vợ chồng dự kiến chuyển sang nhà mới nhưng vẫn chưa xây xong và giờ mới bắt đầu làm lại. Diễm nghĩ phải năm sau thì mình mới có được những gì mới mẻ như mình mong đợi. Trong thời qua thì cả hai vợ chồng đều không có thu nhập trong lúc giãn cách, công việc bị ảnh hưởng nhưng Diễm và anh Thành vẫn sống khá ổn, không phải lo âu chuyện kinh tế trong gia đình. Bản thân Diễm thì có thói quen tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí hay mua sắm quá tốn kém. Mình luôn có quỹ để dành để mỗi khi công việc không thuận lợi thì vẫn có tiền để trang trải.

* Năm 2021, có vẻ như Thúy Diễm chưa có duyên với giải thưởng dù được đề cử khá nhiều?

- Diễm thấy mình không có duyên với giải thưởng từ xưa đến giờ rồi. Với Diễm giải thưởng to lớn nhất là tình yêu thương của khán giả. Mình vẫn được khán giả nhắc đến, vẫn còn nhận được những dự án phim hay, những vai diễn mới để có cơ hội đến với khán giả thì Diễm thấy đã đủ đầy rồi.

* Hình như chị không tham vọng nhiều cho sự nghiệp của mình?

- Thật ra Diễm không phải là tuýp người quá tham vọng và đặt mục tiêu quá cao cho mình. Diễm cảm thấy mình là kiểu người thích êm ả, nhẹ nhàng để tận hưởng công việc và cuộc sống. Diễm không đòi hỏi cao xa nên cũng không tự tạo áp lực để phải phấn đấu, chỉ cần biết cân đối, vừa phải. Khi đạt được thành tựu gì đó, tất nhiên mình sẽ rất vui nhưng cố gắng hết mức để đạt điều gì đó mà không đạt được Diễm sợ mình sẽ thất vọng.

* Trong chặng đường đã qua, có điều gì khiến chị thấy tiếc nuối không?

- Diễm chưa bao giờ tiếc nuối điều gì trong quá khứ. Dù những việc mình làm có mang lại thành công hay không thì mình cũng đã suy nghĩ rất kỹ và tâm huyết vào thời điểm đó. Tất cả đều do mình làm hết nên Diễm không bao giờ hối hận. Cũng rất may là Diễm cảm thấy những gì mình đã trải qua rất êm đẹp, trọn vẹn. Diễm cũng hi vọng con đường phía trước của mình cũng sẽ vui và hạnh phúc như thế. Và bản thân mình cũng sẽ cố gắng gìn giữ, làm hết sức có thể để được trọn vẹn như mình mong đợi.

* Với năm tuổi, Thúy Diễm sẽ bùng nổ trong sự nghiệp hay sẽ dè chừng hơn?

- Diễm không phải là người quá mê tín cũng như không đặt nặng chuyện hên xui may rủi. Diễm nghĩ rằng tất cả những gì mình đạt được là từ sự nỗ lực của chính bản thân. Nếu mình muốn thành công thì phải làm việc hết sức. Trong năm mới, để gặt hái được những điều đó thì chắc chắn Diễm sẽ cố gắng hơn rất nhiều lần ở mỗi vai diễn, mỗi công việc mình làm. Để bù đắp cho năm vừa rồi, đầu năm mới Diễm sẽ có rất nhiều dự án ra mắt. Diễm đang rất hào hứng để mang đến những vai diễn mới hơn dành tặng khán giả. Sau 1 năm "ngủ đông", Diễm sẽ trở lại năng nổ và mạnh mẽ hơn. Đồng thời, Diễm cũng đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh và đang bắt đầu thực hiện nó. Diễm luôn hi vọng trong năm mới mọi thứ sẽ khởi sắc hơn với mình. Chứ không phải năm tuổi là điều gì khủng khiếp mà ngược lại, mình hào hứng và hi vọng nhiều về nó.

Luôn hỏi ý kiến ông xã nếu phim có nhiều ''cảnh nóng''

* Được nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn, hạnh phúc nhưng có bao giờ điều này trở thành áp lực đối với chị?

- Diễm thấy mình chưa bao giờ gồng mình hay cố gắng gì cả, rất thoải mái. Hai vợ chồng cũng có nhiều lúc rất đời thường, bình dân nên không có gì áp lực. Đôi khi có những lần cãi nhau mình cũng khoe với khán giả là mình mới vừa cự cãi với ảnh nữa đó chứ. Trong tương lai, mình không dám khẳng định chắc chắn điều gì. Nhưng trân trọng hạnh phúc, trân trọng gia đình là thứ mà Diễm luôn khắc cốt ghi tâm.

* Có bao giờ anh chị cãi nhau, giận nhau đến mức nghĩ đến chuyện muốn buông tay?

- Diễm là một người rất nóng tính, nhưng đổi lại mình có anh chồng rất nhỏ nhẹ. Mỗi khi Diễm cảm thấy giận quá, căng quá thì lại có người kéo mình xuống. Nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ căng đến mức mà phải nghĩ đến chuyện chia tay. Khi nhìn những gia đình xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp bị đổ vỡ thì hậu quả to lớn nhất là con cái không có chỗ dựa, không hạnh phúc khiến mình cảm thấy rất đau xót. Không bao giờ Diễm muốn mình rơi vào hoàn cảnh đó.

* Lương Thế Thành hay chia sẻ về chuyện "sợ vợ", điều này có khiến mọi người hiểu lầm Thúy Diễm là người hung dữ, hay bắt nạt chồng không?





- Anh Thành có vẻ như hơi sợ “nóc nhà”, hầu như ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng thực ra, mình không tới nỗi là dữ như vậy đâu. Diễm là kiểu phụ nữ rất thích ngọt, khi giận quá thì tỏ vẻ cứng một tí nhưng khi có một người chồng hiểu ý và nói ngọt thì mọi chuyện lại dĩ hòa vi quý.

* Khi hai vợ chồng cùng hoạt động nghệ thuật thì giữa anh chị có sự cạnh tranh nào không?

- Hai vợ chồng mình luôn hỗ trợ cho nhau. Khi anh Thành mạnh ở một khía cạnh nào đó thì mình cảm thấy rất tự hào và Diễm sẽ là hậu phương phía sau để phụ giúp cho ảnh. Còn khi Diễm có một dự án hay công việc nào đó mà mình thấy phù hợp và có thể hoạt động mạnh mẽ thì anh Thành là người ở phía sau để làm quân sư, chăm sóc con… Đối với hai vợ chồng, ai thành công thì người còn lại sẽ rất vui, luôn là chỗ dựa tốt nhất dành cho nhau. Tất nhiên, là một người vợ, mình luôn mong muốn ông xã tỏa sáng hơn mình. Cũng khá vui khi khán giả yêu mến cả hai vợ chồng, mỗi người có một thế mạnh riêng và mình rất hạnh phúc vì điều đó.

* Nếu Thúy Diễm tỏa sáng hơn thì chị làm sao để ông xã cảm thấy không thua kém vợ?

- Thực ra nếu hai vợ chồng mà cùng nghề thì họ đã là đôi bạn thân, để chia sẻ các công việc, vấn đề trong cuộc sống và rất hiểu nhau. Khi cưới anh Thành, mới đầu Diễm thấy mình khá thua thiệt với ảnh, về nghề và mối quan hệ trong nghề. Không biết là ở ngoài mình tỏa sáng như thế nào, nhưng khi về nhà mình luôn cảm thấy nhỏ bé so với ảnh. Ảnh luôn là người hướng dẫn cho mình nhiều thứ trong cuộc sống. Thậm chí khi bực bội trong công việc hay những vai diễn nào khó khăn, Diễm thấy ông xã luôn là nơi chia sẻ tốt nhất. Anh vẫn hơn mình cái gì đó. Người ta nói phụ nữ là "nóc nhà" nhưng mình nghĩ một người chồng luôn là chỗ dựa, bờ vai vững chắc mà mình không thay thế được.

* Nếu một ngày anh Thành muốn Thúy Diễm lui về chăm sóc gia đình thì chị cảm thấy như thế nào?

- Thực ra mình cũng được ủng hộ rất nhiều từ phía gia đình và cũng rất may mắn khi có một người chồng cùng nghề, thấu hiểu như anh Thành. Nên sau khi cưới và có con, Diễm vẫn có thể hoạt động mạnh mẽ trong nghệ thuật thì cảm thấy biết ơn ảnh rất nhiều. Và đến một ngày nào đó, ví dụ như Diễm có thêm một hay hai bé thì mình sẽ làm thiên chức là chăm con, dạy con. Mình sẽ không còn nhiều quỹ thời gian để cứ đi suốt như vậy, Diễm cũng rất sẵn sàng với điều đó. Nhưng chắc chắn là Diễm sẽ không bao giờ bỏ được nghề nghiệp của mình, bởi nó đã nằm trong máu của mình rồi.

* Các diễn viên sau khi lập gia đình thì thường ngại cảnh nóng nhưng Thúy Diễm có vẻ ngược lại?

- Như Diễm đã nói, mình cảm thấy may mắn khi có người chồng ủng hộ, chia sẻ cho mình rất nhiều trong công việc. Nhưng không phải như vậy mà mình có thể quá đà, tự do. Thật ra ở mỗi vai diễn trước khi tham gia, Diễm đều hỏi ý kiến của ông xã nếu như phim đó có nhiều cảnh nóng hay cảnh tình cảm. Dù gì đi nữa, mình cũng là một người phụ nữ đã có gia đình, cộng thêm truyền thống Á Đông, chắc chắn những vai diễn của Diễm cho dù có cảnh nóng vẫn sẽ rất hạn chế. Những cảnh nóng đó sẽ nằm trong sự phù hợp nhất định chứ không thể quá đà. Bên cạnh đó, phim truyền hình cũng sẽ có những giới hạn chừng mực. Còn những vai diễn có cảnh nóng quá táo bạo thì chắc chắn Diễm cũng không dám nhận.

* Thúy Diễm có thấy là mình là người rất may mắn cả sự nghiệp và cuộc sống?

- Diễm cảm nhận được mình là người có rất nhiều sự may mắn, nhất là sự may mắn từ khi bắt đầu làm nghề đã tạo đòn bẩy để mình có thể làm việc tốt hơn. Bên cạnh đó, một phần là do cách mình suy nghĩ, chọn lựa nữa. Diễm không quá tham vọng mọi việc nên mọi chuyện đối với mình cũng nhẹ nhàng hơn. Mọi chuyện mình chỉ cần bình an. May mắn là Diễm có một người chồng có tính giống mình, rất đơn giản, chỉ cần bạn đời thấu hiểu và không cần quá quan trọng về vật chất. Diễm cảm thấy rất hạnh phúc khi có một cuộc sống êm đẹp như vậy.

* Chuyện sống chung với mẹ chồng của Thúy Diễm như thế nào?

- Mình cũng cảm thấy rất may mắn khi có ba mẹ chồng hậu thuẫn để Diễm yên tâm làm nghề. Ba mẹ chồng sống cùng với Diễm, anh Thành và chăm cho Bảo Bảo từ lúc mới lọt lòng luôn. Từ khi mới sinh bé ra khoảng 1 năm thôi là Diễm đã đi làm lại rồi. Từ lúc đó, ông bà nội phụ chăm cháu hết, khiến Diễm rất yên tâm. Và nếu không có sự hậu thuẫn lớn từ gia đình thì chắc chắn không có Thúy Diễm tỏa sáng như ngày hôm nay.

* Năm nay gia đình chị sẽ đón Tết như thế nào?

- Năm nay mình có rất nhiều kế hoạch để bù đắp lại cho năm ngoái. Năm ngoái là một cái Tết khá e dè, không dám đi đâu hết, chỉ gói gọn trong gia đình với nhau thôi. Thậm chí không dám đi chùa, không dám về quê hay đi du lịch gì hết. Chắc chắn là Diễm sẽ đưa bé về quê trước Tết, đi du lịch, có khoảng thời gian đi đây đó để bù đắp lại.

* Xin cảm ơn diễn viên Thúy Diễm về những chia sẻ!