Thủy điện miền Bắc đang phát điện tối đa

Ngày 19.6, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho biết, tình hình cung ứng điện trong tuần vừa qua tiếp tục đảm bảo cho nhu cầu tiêu dùng. Trong đó, các hồ thủy điện ở miền Bắc sau một thời gian dài phải tiết kiệm tích nước tối đa thì hiện tại được Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia huy động tối đa.

Theo Cục Điều tiết điện lực, trong tuần từ 10 - 16.6, tình hình nước về các hồ thủy điện ở miền Bắc như Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Trung Sơn, Bắc Hà cao hơn trung bình nhiều năm từ 109 - 230%.



Sản lượng theo nước về, tính cả thủy điện nhỏ tiếp đạt giá trị lớn nhất 585,7 triệu kWh (ngày 10.6), trong đó tập trung chủ yếu tại miền Bắc với trên 532 triệu kWh.

Trong tuần vừa qua, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã tăng khai thác các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bản Chát để đưa dần mức nước các hồ về mức nước trước lũ, áp dụng trong thời kỳ lũ theo quy định trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Trong đó, ngày 11.6, hồ thủy điện Tuyên Quang đã phải mở 1 - 2 cửa xả đáy. Ngày 15.6, từ 13 giờ, hồ Sơn La phải mở 1 cửa xả đáy và đã đóng lại lúc 18 giờ cùng ngày.

Thống kê đến ngày 16.6, các hồ thủy điện toàn hệ thống đang tích trữ được lượng nước phát hơn 7,9 tỉ kWh, cao hơn 2,9 tỉ kWh điện so với kế hoạch cả năm 2024.

Cũng theo Cục Điều tiết điện lực, từ ngày 17.6 đến nay, miền Bắc xuất hiện đợt nắng nóng liên tục trên 37 độ C, trong đó có những ngày 38 độ C; riêng đồng bằng sông Hồng và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo từ khoảng ngày 22.6, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, nắng nóng ban ngày có xu hướng giảm dần.

Theo đó, các nhà máy thủy điện trên cả nước tiếp tục khai thác theo tình hình thủy văn thực tế và định hướng điều tiết tối ưu trong kế hoạch vận hành tháng 6, đáp ứng ràng buộc lưới điện, nhu cầu hệ thống, mực nước và yêu cầu cấp nước hạ du theo quy trình liên hồ.

Ở miền Bắc, các hồ thủy điện được linh hoạt huy động theo tình hình thủy văn thực tế, đồng thời vẫn phải đảm bảo công suất khả dụng để đáp ứng cao điểm nắng nóng.

Trong đó, các nhà máy thủy điện Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Bản Chát sẽ được huy động tối đa do lưu lượng nước về tốt và tăng dung tích phòng lũ.

Tuy nhiên, để đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm mùa khô kéo dài đến hết tháng 7, Cục Điều tiết điện lực tiếp tục yêu cầu các tổng công ty điện lực dự báo chính xác về công suất phụ tải cực đại, công bố rõ khả năng thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia trong các ngày nắng nóng có nguy cơ thiếu công suất đỉnh, có phương án vận hành đảm bảo cung cấp điện trong các trường hợp cực đoan.

Đối với nhiệt điện, các nhà máy chủ động báo cáo, cung cấp thông tin khả thi, có tính chính xác về tình hình vận hành tổ máy, nguyên nhân sự cố, thời gian khắc phục, tồn kho than, dự kiến tiến độ và kế hoạch nhập than gửi Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhà máy sẵn sàng phát điện nhưng thiếu nhiên liệu than không phát đủ công suất.