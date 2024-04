Tiêu thụ điện miền Bắc tăng hơn 13 triệu kWh/ngày, thủy điện giữ nước chờ nắng nóng

Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho biết, tuần từ ngày 15 - 21.4, nắng nóng diễn ra trên cả nước khiến nhu cầu tiêu thụ điện duy trì ở mức cao. Sản lượng trung bình ngày đạt 881,2 triệu kWh, cao hơn so với tuần trước khoảng 2,4 triệu kWh. Tại các tỉnh miền Bắc, tiêu thụ điện bình quân trong tuần tăng hơn 13 triệu kWh/ngày so với tuần trước đó do có nắng nóng vào cuối tuần.

Các hồ thủy điện ở miền Bắc đang phải giữ nước tối đa, sẵn sàng phát điện những ngày nắng nóng cao điểm T.N

Tuần qua, phụ tải quốc gia tăng trưởng khoảng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phụ tải miền Bắc tăng 10,2%, miền Trung tăng 7,6%, miền Nam tăng 11,3%, tuy nhiên cung ứng điện tiếp tục được đảm bảo tốt.

Đáng lưu ý, lưu lượng nước về các hồ thủy điện ở miền Bắc đạt thấp, chỉ đạt khoảng 25 - 80% trung bình nhiều năm. Còn tại miền Trung, 21/27 hồ có diễn biến nước thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm từ 17 - 92%.



Đến thời điểm hiện tại, lượng nước tích hồ thủy điện cả nước vẫn đang thấp hơn so với kế hoạch tháng do sản lượng theo nước về (cả thủy điện nhỏ) các ngày trong tuần trung bình khoảng 57,3 triệu kWh/ngày, thấp hơn 28 triệu kWh/ngày so với tháng 4 là 85,3 triệu kWh/ngày.

Theo Cục Điều tiết điện lực, trước tình hình nắng nóng bắt đầu gia tăng tại miền Bắc, nhu cầu phụ tải tăng cao nhưng các hồ thủy điện miền Bắc phải thực hiện tiết kiệm triệt để, đặc biệt các hồ có mực nước thấp để giữ nước cho phát điện nhằm đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm nay.

Hiện nay, nguồn nhiệt điện than ở miền Bắc đang được huy động tối đa; tăng truyền tải trên các cung đoạn đường dây 500 kV Trung - Bắc, cung đoạn đường dây 500 kV Hà Tĩnh - Nghi Sơn - Nho Quan với mục tiêu giữ nước các hồ thủy điện miền Bắc.

Trong tuần qua ghi nhận truyền tải trên cung đoạn 500 kV Nho Quan - Nghi Sơn đang duy trì mức xấp xỉ giới hạn cho phép với sản lượng truyền tải đạt 27,5 - 34,4 triệu kWh, công suất truyền tải tối đa có thời điểm ghi nhận đạt 2.421 MW. Đây cũng là mức truyền tải nặng nhất trên các đường dây 500 kV Nho Quan - Nghi Sơn - Hà Tĩnh.

Ngoài ra, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã huy động Nhà máy Điện Thái Bình 2 để đảm bảo khả dụng hệ thống điện miền Bắc và tiết kiệm thủy điện.

Cũng theo Cục Điều tiết điện lực, để đảm bảo cung ứng điện trên cả nước trong những ngày tới, các nhà máy điện khí sẽ được huy động theo nhu cầu hệ thống, tăng huy động nguồn năng lượng tái tạo và khi cần thiết sẽ huy động thêm nguồn điện chạy dầu.