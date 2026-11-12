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    Thủy điện Sông Ba Hạ xả tràn gần 4.000 m³/giây về hạ du

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ xả tràn về hạ du gần 4.000 m3/giây để đưa mực nước về mức đón lũ 102 m. Cùng lúc đó, lũ trên sông Cô đang lên nhanh tiệm cận báo động 3, nguy cơ ngập lụt và sạt lở.

    Ngày 12.11, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã có báo cáo gửi Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk về việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện sông Ba Hạ.

    Theo thông tin khí tượng thủy văn, trên lưu vực sông Ba có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Dự báo lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ dao động khoảng 4000 m3/giây. Mực nước tại trạm Củng Sơn lúc 7 giờ ngày là 29,08 m.

    Thủy điện Sông Ba Hạ nâng mức xả tràn gần 4.000 m3/s để đón lũ - Ảnh 1.

    Thủy điện Sông Ba Hạ xả tràn với lưu lượng nước gần 4.000 m³/giây

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Vào lúc 10 giờ cùng ngày, mực nước hồ là 103,38/105 m, lưu lượng nước về hồ là 1.890 m3/giây, lưu lượng nước xả qua tràn là 972 m3/giây, lưu lượng nước qua tổ máy phát điện là 400 m3/giây, tổng lưu lượng nước về hạ du là 1.372 m3/giây.

    Chiều cùng ngày, Công ty CP Thủy điện sông Ba Hạ điều tiết lưu lượng nước qua tràn từ 1.400 m3/giây đến 3.600 m3/giây. Tổng lưu lượng nước về hạ du dự kiến từ 1.800 m3/giây đến 4.000 m3/giây. Vận hành đưa mực nước hồ về mực nước trước lũ 102 m.

    Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 24 giờ tới, trên sông Bàn Thạch và sông Kỳ Lộ lũ tiếp tục giảm dần và duy trì ở mức từ báo động 1 đến báo động 2.

    Đáng chú ý, trên sông Cô, lũ tiếp tục tăng nhanh, mực nước đỉnh lũ khả năng đạt mức xấp xỉ báo động 3.

    Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông của các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Xuân Phước, Tuy An Đông, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, phường Đông Hòa, Phú Yên.

    Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, khu vực có nền đất yếu, bở, khu vực ven các suối nhỏ các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Xuân Phước, Tuy An Tây, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Ô Loan, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, phường Đông Hòa, Phú Yên.

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