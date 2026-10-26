Thúy Ngân khoe nhan sắc rạng rỡ, tiết lộ điều tiếc nuối nhất ở 'Sao nhập ngũ'

Diễn viên Thúy Ngân vừa có buổi gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả để chia sẻ về hành trình tham gia Sao nhập ngũ 2026. Đây cũng là dịp để nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ tri ân người hâm mộ, đồng thời tiết lộ những khoảnh khắc hậu trường trong quá trình tham gia show thực tế này.

Thúy Ngân thừa nhận bản thân trưởng thành hơn sau Sao nhập ngũ Ảnh: BTC

Ngay từ sớm, đông đảo người hâm mộ đã xếp hàng tham dự fan meeting, giao lưu, chụp ảnh và xin chữ ký nữ diễn viên Thúy Ngân. Bên cạnh đó, họ còn có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động trải nghiệm, tương tác từ chương trình. Điểm nhấn của buổi gặp gỡ là phần giao lưu - nơi diễn viên 9X có những chia sẻ về những trải nghiệm bản thân có được trong hành trình tham gia Sao nhập ngũ.

Thúy Ngân thay đổi ra sao nhờ Sao nhập ngũ?

Cô đúc kết chuyến đi bằng các cụm từ như "hạnh phúc - bất lực - trọn vẹn". Theo nữ diễn viên, cảm giác "bất lực" xuất phát từ sự tiếc nuối khi đồng chí Tuấn Dương không thể tiếp tục đồng hành cùng cả đội ra đảo xa. Dù vậy, đối với Thúy Ngân, đây vẫn là một cột mốc không thể nào quên.

"Ngân rất muốn sống lại cảm giác đó một lần nữa. Chặng hành trình vừa rồi đối với Ngân đẹp tuyệt vời và giống như một giấc mơ. Ngày hôm nay, Ngân cảm thấy đây là sân khấu đẹp nhất đối với mình ở thời điểm hiện tại", nữ diễn viên xúc động chia sẻ.

Thúy Ngân hào hứng khi tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng khán giả Ảnh: BTC

Theo Thúy Ngân, hành trình tham gia show thực tế này giúp cô nhận ra được giới hạn của bản thân, đồng thời được làm những điều mà cô chưa từng nghĩ sẽ làm được. "Chẳng hạn như việc thức dậy từ lúc 5 giờ sáng. Với nhiều người thì nó rất đơn giản, nhưng vì tôi chưa có thói quen đó, ngoại trừ khi đi quay phim. Đến với Sao nhập ngũ, tôi được học hỏi rất nhiều", diễn viên 9X trải lòng.

Cũng tại sự kiện, Thúy Ngân thú nhận bản thân vốn quen làm việc độc lập và không quá giỏi giao tiếp xã hội. Thế nhưng, khi tham gia Sao nhập ngũ, môi trường quân đội và tình đồng chí đã mang đến cho cô những rung cảm vượt xa mọi tưởng tượng.

“Đã có một quá trình rất lâu để mọi người đào tạo và kiểm tra sức khỏe. Cho nên được đến với Trường Sa là ước mơ của rất nhiều người, và với tôi cũng vậy. Đối với tôi, hành trình đó gian nan lắm, nhưng nó không chỉ là sự tự hào của cá nhân mà còn là nỗ lực của cả ê kíp, tập thể”, cô chia sẻ.

Sắc vóc ngọt ngào của Thúy Ngân ở tuổi 35 Ảnh: NVCC

Nhìn lại hành trình ấy, nữ diễn viên tự hào về sự trưởng thành của bản thân: “Sau khi đi Trường Sa về, Ngân đã mạnh mẽ hơn nhiều. Bây giờ chỉ rưng rưng thôi chứ không khóc nữa”. Theo nữ diễn viên, dù đã trở về đất liền được khoảng 2 tháng, cô vẫn nhận được những lời quan tâm, hỏi thăm sức khỏe từ các chiến sĩ hải quân. “Tình cảm của mọi người rất gần gũi, đáng trân trọng lắm”, người đẹp trải lòng.

Bầu không khí sự kiện liên tục bùng nổ qua các hoạt động tương tác. Khán giả hào hứng thử sức với phần Tập làm chiến sĩ dưới sự dẫn dắt từ Thúy Ngân. Trong thử thách đoán hình ảnh, nữ diễn viên không ngần ngại lăn xả tái hiện lại nhiệm vụ hài hước: vừa nhún nhảy nhiệt tình vừa hét to "Tôi yêu các đồng chí", khiến cả khán phòng phấn khích.

Đan xen những phút giây sôi động, hoạt động Lá thư chiến sĩ mang đến khoảng lặng đầy xúc động. Khép lại buổi giao lưu, Thúy Ngân gửi lời tri ân sâu sắc đến ê kíp sản xuất cùng các khán giả đã chung tay tạo nên một buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương, đồng hành từ người hâm mộ trong chặng đường sắp tới.