Thúy Ngân tiết lộ hiện tại, gia đình không còn hối thúc cô chuyện kết hôn. Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Thật ra tôi hay các cô gái trẻ hiện nay, ai mà chả muốn… 'thoát ế'. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ 'thoát ế' bằng mọi cách, đặc biệt là với cách mà có thể khiến người khác tổn thương".

Thúy Ngân trở lại với điện ảnh bằng vai diễn có phần khác với những nhân vật gai góc từng đảm nhận trước đó Ảnh: ĐPCC

Với Thúy Ngân, điều quan trọng để hình thành tổ ấm hạnh phúc là sự phù hợp. Do đó, cô không lấy một người chỉ để có một gia đình. Cô cho rằng nếu không phù hợp, khi “về chung nhà”, cả hai chỉ sống trong sự khổ tâm.

“Tôi hiện vẫn độc thân, và tôi nghĩ rất lạc quan, rằng một khi tôi đã đợi được đến lúc này, thì chắc chắn cái người mà tôi cưới sau này sẽ là một người rất phù hợp, dịu dàng và biết cách chăm sóc tôi. Nói thật, nếu trong một mối quan hệ mà tôi thấy chưa thật sự hợp nhau, thì tôi thà ở vậy, không cưới để đỡ làm khổ cả hai”, người đẹp bộc bạch.

Dù thừa nhận độc thân, Thúy Ngân khẳng định không sợ cô đơn. Bởi theo cô, khi nội tâm đủ vững vàng thì dù có một mình vẫn biết cách làm cho bản thân cảm thấy hạnh phúc. Theo cô, nếu như việc ở một mình được gọi là cô đơn, nữ diễn viên cho rằng "sự cô đơn đó cũng chẳng có gì không vui hay bất ổn".

Thúy Ngân chọn tâm thế cởi mở khi đón nhận những so sánh trong sự nghiệp Ảnh: ĐPCC

Thúy Ngân nói gì khi bị so sánh?

Nói thêm về sự nghiệp, Thúy Ngân chia sẻ sự khác biệt của diễn viên là mọi người phải biết đâu là vai diễn, đâu là thật. Trước đây, khi đóng vai Hân trong phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ, tôi cũng bị mọi người ghét, bình luận ác ý trên mạng xã hội nhiều lắm, nhưng sau đó rồi cũng hết. “Ai cũng hiểu đó chỉ là câu chuyện của bộ phim. Vai ác sẽ bị ghét, vai lành sẽ được thương, đó mới là sự thành công của diễn viên. Còn khi diễn một vai 'bắt cá nhiều tay' mà bị người ta chửi thì nên mừng”, cô thẳng thắn.

Quay trở lại điện ảnh vào thời điểm nhiều nữ diễn viên cũng tái xuất, Thúy Ngân cho rằng việc so sánh là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, cô quan niệm mỗi diễn viên sẽ có một hành trình và dấu ấn khác nhau.

Thúy Ngân bộc bạch: “Chưa kể, nếu người ta so sánh mình với những diễn viên đang rất được yêu mến thì chứng tỏ mình cũng đang được yêu mến. Tôi tin sự yêu mến của khán giả đang trải đều, và họ so sánh vì mong nền điện ảnh của Việt Nam mình ngày càng màu sắc, sôi nổi, phát triển hơn. Nói chung, việc so sánh là rất bình thường”.