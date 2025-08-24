Thủy Tạ Đà Lạt - từ 'Đầm Ếch' đến 'cà phê run'

Đầu thập niên 1930, người Pháp đã đào hồ, tạo một ốc đảo nhỏ để làm điểm nhấn thị giác. Trên đó, họ xây một câu lạc bộ thể thao dưới nước, có hẳn cầu nhảy 3 cấp dành cho môn bơi lội. Công trình được xây trên hệ cột cắm xuống lòng hồ tạo cảm giác như đang "bay" trên mặt nước.

Thủy Tạ như con thuyền màu trắng đậu trên hồ Xuân Hương - tranh của KTS Duy Huỳnh

Ban đầu Thủy Tạ là CLB thể thao dưới nước - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Đây là câu lạc bộ tư nhân, dành riêng cho người Pháp giải trí. Người Việt gọi là Thủy Tạ, người Pháp gọi là "La Grenouillère" (Đầm Ếch) để gợi nhớ đến địa điểm giải trí cùng tên nổi tiếng ở ngoại ô Paris, nơi danh họa thế giới Claude Monet và Pierre-Auguste Renoir đã từng đưa vào tranh của mình.

Cầu qua nhà hàng Thủy Tạ - ký họa của KTS Thắng Ngô

Nhà hàng Thủy Tạ là một trong những điểm chụp hình check-in yêu thích của du khách - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Do nhiều nguyên nhân nên sau đó Thủy Tạ được sửa lại thành quán giải khát, nhà hàng. "Cà phê run" là từ dân địa phương hay nói khi ngồi uống cà phê buổi tối tại đây. Đơn giản vì Đà Lạt đã lạnh, khách ngồi cà phê sát lan can trên Thủy Tạ lộng gió ai cũng co ro.

Đạp vịt trên hồ Xuân Hương - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Thủy Tạ được xây trên ốc đảo do người Pháp đào hồ tạo nên - ký họa của KTS Thắng Ngô

Trước năm 1975, Thủy Tạ là nơi nhạc sĩ Hoàng Nguyên (tác giả ca khúc nổi tiếng Ai lên xứ hoa đào, Bài thơ hoa đào) thường xuyên lui tới. Cũng tại đây, ông đã truyền thụ kiến thức âm nhạc, từng bước dìu dắt cậu học trò Nguyễn Đình Ánh (sau này trở thành nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, tác giả các ca khúc Cô đơn, Không, Buồn ơi chào mi…) vào con đường âm nhạc.

Thủy Tạ nhìn từ hồ Xuân Hương - ký họa của NTK Lê Quang Khánh

Từ một CLB thể thao dưới nước, Thủy Tạ đã sửa thành nhà hàng - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Cuối năm 2023, ốc đảo nhỏ xôn xao với cuộc đấu giá cho thuê nơi này lên tới hơn 15 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên người trúng đấu giá bỏ cọc, rút lui vì muốn đổi tên nhưng không được (lý do là Thủy Tạ thuộc danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương không được xây mới hoặc thay tên).

Từ Thủy Tạ nhìn về khu Hoà Bình - tranh của KTS Phùng Thế Huy