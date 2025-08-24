Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa
Góc ký họa:

Thủy Tạ Đà Lạt - từ 'Đầm Ếch' đến 'cà phê run'

Lam Yên
Lam Yên
24/08/2025 08:30 GMT+7

Thủy Tạ là một trong những hình ảnh gắn liền với hồ Xuân Hương thơ mộng ở Đà Lạt (Lâm Đồng).

Đầu thập niên 1930, người Pháp đã đào hồ, tạo một ốc đảo nhỏ để làm điểm nhấn thị giác. Trên đó, họ xây một câu lạc bộ thể thao dưới nước, có hẳn cầu nhảy 3 cấp dành cho môn bơi lội. Công trình được xây trên hệ cột cắm xuống lòng hồ tạo cảm giác như đang "bay" trên mặt nước.

Thủy Tạ Đà Lạt - từ 'Đầm Ếch' đến 'cà phê run'- Ảnh 1.

Thủy Tạ như con thuyền màu trắng đậu trên hồ Xuân Hương - tranh của KTS Duy Huỳnh

Thủy Tạ Đà Lạt - từ 'Đầm Ếch' đến 'cà phê run'- Ảnh 2.

Ban đầu Thủy Tạ là CLB thể thao dưới nước - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Đây là câu lạc bộ tư nhân, dành riêng cho người Pháp giải trí. Người Việt gọi là Thủy Tạ, người Pháp gọi là "La Grenouillère" (Đầm Ếch) để gợi nhớ đến địa điểm giải trí cùng tên nổi tiếng ở ngoại ô Paris, nơi danh họa thế giới Claude Monet và Pierre-Auguste Renoir đã từng đưa vào tranh của mình.

Thủy Tạ Đà Lạt - từ 'Đầm Ếch' đến 'cà phê run'- Ảnh 3.

Cầu qua nhà hàng Thủy Tạ - ký họa của KTS Thắng Ngô

Thủy Tạ Đà Lạt - từ 'Đầm Ếch' đến 'cà phê run'- Ảnh 4.

Nhà hàng Thủy Tạ là một trong những điểm chụp hình check-in yêu thích của du khách - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Do nhiều nguyên nhân nên sau đó Thủy Tạ được sửa lại thành quán giải khát, nhà hàng. "Cà phê run" là từ dân địa phương hay nói khi ngồi uống cà phê buổi tối tại đây. Đơn giản vì Đà Lạt đã lạnh, khách ngồi cà phê sát lan can trên Thủy Tạ lộng gió ai cũng co ro.

Thủy Tạ Đà Lạt - từ 'Đầm Ếch' đến 'cà phê run'- Ảnh 5.

Đạp vịt trên hồ Xuân Hương - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Thủy Tạ Đà Lạt - từ 'Đầm Ếch' đến 'cà phê run'- Ảnh 6.

Thủy Tạ được xây trên ốc đảo do người Pháp đào hồ tạo nên - ký họa của KTS Thắng Ngô

Trước năm 1975, Thủy Tạ là nơi nhạc sĩ Hoàng Nguyên (tác giả ca khúc nổi tiếng Ai lên xứ hoa đào, Bài thơ hoa đào) thường xuyên lui tới. Cũng tại đây, ông đã truyền thụ kiến thức âm nhạc, từng bước dìu dắt cậu học trò Nguyễn Đình Ánh (sau này trở thành nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, tác giả các ca khúc Cô đơn, Không, Buồn ơi chào mi…) vào con đường âm nhạc.

Thủy Tạ Đà Lạt - từ 'Đầm Ếch' đến 'cà phê run'- Ảnh 7.

Thủy Tạ nhìn từ hồ Xuân Hương - ký họa của NTK Lê Quang Khánh

Thủy Tạ Đà Lạt - từ 'Đầm Ếch' đến 'cà phê run'- Ảnh 8.

Từ một CLB thể thao dưới nước, Thủy Tạ đã sửa thành nhà hàng - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Cuối năm 2023, ốc đảo nhỏ xôn xao với cuộc đấu giá cho thuê nơi này lên tới hơn 15 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên người trúng đấu giá bỏ cọc, rút lui vì muốn đổi tên nhưng không được (lý do là Thủy Tạ thuộc danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương không được xây mới hoặc thay tên).

Thủy Tạ Đà Lạt - từ 'Đầm Ếch' đến 'cà phê run'- Ảnh 9.

Từ Thủy Tạ nhìn về khu Hoà Bình - tranh của KTS Phùng Thế Huy

Thủy Tạ Đà Lạt - từ 'Đầm Ếch' đến 'cà phê run'- Ảnh 10.

Thủy Tạ đã trở thành một trong những điểm nhấn gắn liền với hồ Xuân Hương - ký họa của KTS Nguyễn Hoàng Quân

Tin liên quan

Góc ký họa: Giáo hoàng Học viện Đà Lạt

Góc ký họa: Giáo hoàng Học viện Đà Lạt

Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X ở Đà Lạt (số 9 Đinh Tiên Hoàng) là công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo. Nơi đây từng đào tạo nhiều giám mục, hồng y và linh mục Công giáo tại VN.

Góc ký họa: Con ngựa bạch giúp xây thành Thăng Long

Góc ký họa: 'Đầu não' tham mưu của triều đình nhà Nguyễn

Khám phá thêm chủ đề

Thủy Tạ Đầm Ếch cà phê run Đà Lạt Góc ký họa hồ xuân hương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận