Thủy thủ bị thương trên tàu sân bay Mỹ đang chống Iran

Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, phụ trách khu vực Trung Đông, ngày 26.3 thông báo trên mạng xã hội X rằng một thủy thủ đã bị thương trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) khi tàu sân bay đang thực hiện các hoạt động bay ở biển Ả Rập vào ngày 25.3, theo AFP.

Tiêm kích F/A-18F trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln hôm 17.3 ẢNH: REUTERS

Hạm đội 5 cho biết chấn thương không liên quan đến chiến đấu và không đe dọa đến tính mạng. "Thủy thủ đã được đưa lên bờ để được chăm sóc y tế thêm và hiện đang trong tình trạng ổn định", theo thông báo.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang thực hiện các nhiệm vụ tấn công Iran trong chiến dịch quân sự bắt đầu từ ngày 28.2.

Trong ngày 25.3, quân đội Iran tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình vào tàu USS Abraham Lincoln, buộc tàu phải thay đổi vị trí. Quân đội Mỹ chưa phản ứng về tuyên bố này.

Trước đó, vào đầu tháng 3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng 4 tên lửa đạn đạo vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nhưng Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ tuyên bố.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ gần đây cũng phải tạm ngừng tham gia chiến dịch tấn công để trở về cảng sửa chữa sau một vụ cháy. Quân đội Mỹ cho biết một vụ cháy bùng phát từ khu giặt giũ trên tàu. Gần 200 thủy thủ được điều trị sau vụ cháy.

Theo The New York Times, vụ cháy xảy ra vào ngày 12.3 và phải mất hơn 30 tiếng để dập tắt ngọn lửa. Quân đội Mỹ cho biết hệ thống động cơ đẩy của tàu không bị hư hại và con tàu vẫn hoạt động bình thường. Tàu Ford đang được sửa tại căn cứ quân sự ở vịnh Souda trên đảo Crete (Hy Lạp) tại Địa Trung Hải.