Tỉ phú Elon Musk cảnh báo 200 đám mây AI sẽ 'chết lãng xẹt'

"Phần lớn nhà đầu tư đã ngừng cấp vốn cho các công ty không có nguồn thu đáng kể, ngoài các trung tâm dữ liệu AI. SpaceX đã huy động được 40 tỉ USD vốn tài trợ để mua GPU. Việc này đến từ xếp hạng tín dụng và doanh thu từ dịch vụ internet vệ tinh Starlink cùng hoạt động kinh doanh tên lửa", tỉ phú Elon Musk chia sẻ trên X.

"Điều đó có nghĩa là hơn 200 nhà cung cấp đám mây mới sẽ bước vào giai đoạn phá sản và 'chết một cách lãng xẹt'. Một số nhỏ sẽ sống sót nhưng không nhiều", ông nói thêm.

Lời cảnh báo của Musk được đưa ra sau khi công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ Gartner công bố báo cáo cho thấy hơn 80% nhà cung cấp điện toán đám mây thế hệ mới sẽ dừng hoạt động độc lập vào năm 2030. Ngành công nghiệp này đang gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận đủ lớn từ các khoản đầu tư khổng lồ và cơ sở hạ tầng AI.

Ứng dụng AI ChatGPT trước chân dung tỉ phú Elon Musk ẢNH: KHƯƠNG NHA

Những cảnh báo này cũng có thể tác động đến các công ty khai thác Bitcoin đã chuyển hướng sang cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Ví dụ, IREN đã mở rộng sang dịch vụ điện toán đám mây AI, cho thuê sức mạnh tính toán. Core Scientific cung cấp dịch vụ lưu trữ trung tâm dữ liệu cho các khách hàng của neocloud (nền tảng điện toán đám mây mới nổi) như CoreWeave.

Trong dự báo của mình, Gartner cho biết các nhà cung cấp AI dự kiến chi gần 1.000 tỉ USD cho cơ sở hạ tầng vào năm 2026 và thêm 6.000 tỉ USD nữa từ năm 2027 đến năm 2030. Tuy nhiên, doanh thu sẽ không đủ để mang lại lợi nhuận cho tất cả khoản đầu tư đó.

Áp lực đặc biệt lớn đối với các nền tảng điện toán đám mây mới nổi, vốn phải kiếm đủ lợi nhuận từ các dịch vụ điện toán AI để duy trì hoạt động. Theo Gartner, các công ty điện toán đám mây lớn hơn có nguồn doanh thu đa dạng hơn, có thể hỗ trợ đầu tư vào AI trong nhiều năm.

Ngay cả khi thị trường tăng trưởng mạnh cũng chưa đủ để bù lại phần lợi nhuận quá mỏng. Gartner dự báo chi tiêu cho dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây tối ưu hóa cho AI sẽ tăng từ 66 tỉ USD vào năm 2027 lên 174 tỉ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, hầu hết nhà cung cấp có thể gặp khó khăn trong việc thu hồi đủ vốn đầu tư trước khi thế hệ chip AI hiện tại trở nên lỗi thời hoặc bị thay thế.

Những bình luận của ông Musk được đưa ra vài ngày sau khi SpaceX báo cáo mảng kinh doanh "siêu trí tuệ" của họ đã tạo ra doanh thu 7,6 tỉ USD trong quý 3, tăng 830% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm hơn một nửa trong tổng doanh thu 14,6 tỉ USD của công ty trong cùng quý.

Công ty cho rằng sự tăng trưởng này là nhờ các thỏa thuận dịch vụ đám mây mới, việc mua lại Cursor và việc áp dụng ngày càng nhiều mô hình Grok AI.