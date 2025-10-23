Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tỉ phú Elon Musk khẩu chiến với Bộ trưởng Mỹ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/10/2025 17:32 GMT+7

Tỉ phú Elon Musk đã châm ngòi cuộc tranh cãi mới trên mạng xã hội, khi chỉ trích Bộ trưởng Giao thông Mỹ kiêm quyền Giám đốc NASA Sean Duffy.

Reuters ngày 22.10 đưa tin ông Musk đã có loạt bài đăng mỉa mai ông Duffy trên mạng xã hội, liên quan việc điều hành Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), trong bối cảnh ông Duffy đã mời một số công ty tham gia cạnh tranh chương trình mặt trăng với Công ty SpaceX của ông Musk.

Ông Musk gọi ông Duffy là "Sean Dummy" (Sean Ngớ ngẩn), cho rằng ông này có "chỉ số IQ hai chữ số" và chia sẻ nhiều hình ảnh chế giễu nhằm vào ông Duffy.

Tỉ phú Elon Musk khẩu chiến với Bộ trưởng Mỹ - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk

ẢNH: REUTERS

"Có nên để một người mà thành tích lớn nhất là leo cây điều hành chương trình vũ trụ của nước Mỹ không?", ông Elon Musk viết hôm 21.10. Trước khi bước vào chính trường, ông Duffy từng là vận động viên leo cây tốc độ và từng vô địch thế giới bộ môn này. Truyền thông Mỹ cũng cho hay ông Duffy đang tìm cách đưa NASA về dưới sự quản lý của Bộ Giao thông Mỹ.

Hôm 20.10, ông Duffy trả lời phỏng vấn CNBC rằng SpaceX đang chậm tiến độ trong dự án trị giá 2,9 tỉ USD xây dựng tàu đổ bộ mặt trăng để chở phi hành gia.

Với lý do này, Duffy cho biết NASA sẽ mời các công ty khác tham gia đấu thầu hợp đồng, vốn được trao cho SpaceX từ năm 2021. "Tôi sẽ công khai đấu thầu. Tôi sẽ để các công ty vũ trụ khác cạnh tranh với SpaceX", ông nói.

Ông Musk đáp trả, tuyên bố SpaceX là "công ty duy nhất tại Mỹ" thành công trong việc chế tạo tàu vũ trụ có khả năng đưa con người vào quỹ đạo. Vị tỉ phú nhấn mạnh tàu vũ trụ Starship "sẽ đảm nhiệm toàn bộ số mệnh mặt trăng".

Dù đánh giá SpaceX "đạt được nhiều thành tựu đáng nể", ông Duffy vẫn khẳng định công ty của tỉ phú Musk "đang chậm tiến độ". Trong khi đó, sứ mệnh đổ bộ mặt trăng Artemis III của NASA hiện được dự kiến vận hành sớm nhất vào giữa năm 2027.

Khám phá thêm chủ đề

Elon Musk bộ trưởng Mỹ NASA Sean Duffy SPACEX
Xem thêm bình luận