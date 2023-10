Tỉ phú Elon Musk muốn người dùng trả 1 USD hằng năm để đăng bài trên X

X vừa thông báo về gói dịch vụ mới có tên "Not A Bot" (tạm dịch: không phải bot), trong đó người dùng mới ở New Zealand và Philippines phải trả phí 1 USD hằng năm để đăng, nhấn nút thích, bình luận và trích dẫn bài đăng khác. Những tài khoản mới không đăng ký gói trả phí chỉ có thể đọc bài đăng, xem video và theo dõi tài khoản. Ngoài ra, họ cần phải cung cấp số điện thoại để xác minh tài khoản.

Tuy nhiên, những tài khoản cũ sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình thử nghiệm.

Ông Elon Musk cho biết X có 550 triệu người dùng hằng tháng và tạo ra 100 - 200 triệu bài đăng mỗi ngày Chụp màn hình

Nền tảng khẳng định khoản phí 1 USD không phải để tăng doanh thu, mục đích chính của công ty là giảm thiểu bot, thư rác và cân bằng khả năng truy cập trên X. Trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tháng 9 qua, ông Elon Musk từng hé lộ dự định tính phí tất cả người dùng X nhằm chống lại số lượng bot khổng lồ.

Bài đăng của công ty không giải thích lý do tại sao gói dịch vụ 1 USD không áp dụng đối với người dùng trên app hay "Not A Bot" chỉ được triển khai ở 2 quốc gia. Theo The Verge, X nhận thấy 2 nơi này có nhiều bot hoạt động hơn các khu vực khác, bên cạnh đó, tạo tài khoản giả thông qua trang web sẽ dễ dàng hơn trên điện thoại.

Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng nhiều kẻ xấu vẫn sẵn sàng trả phí đăng ký và biến tài khoản được xác minh thành bot. Theo CNBC, số lượng bot trên nền tảng ngày càng gia tăng dưới thời Elon Musk. Ngay từ khi mới nắm quyền sở hữu, vị tỉ phú người Mỹ đã sa thải hàng loạt nhân viên để cắt giảm chi phí, thay đổi cách xác minh tài khoản và chuyển sang mô hình thu phí.

Dù liên tục bị phàn nàn về những chính sách mới, nền tảng của Elon Musk vẫn thành công "giữ chân" được phần lớn người dùng trong bối cảnh Bluesky của Jack Dorsey hay Threads của Meta vẫn chưa trở thành đối thủ xứng tầm của X.