"Chúng tôi đã tiến hành một quy trình rất chặt chẽ và đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ sáu, ngày 13.11. Ban đầu có một nhóm ứng viên khá đông, sau đó chúng tôi rút gọn còn 5 người vào vòng cuối. Cả 5 đều tham gia những buổi thử vai trước ống kính theo cách rất truyền thống", Jeff Bezos chia sẻ tại sự kiện Semafor's Silicon Valley & The World, theo Variety.

Quyết định được chốt sát ngày công bố

Nhắc đến nhóm ứng viên cuối cùng, được đồn đoán có Jack Lowden, Josh O'Connor, Jacob Elordi và Callum Turner, Jeff Bezos cho biết quá trình loại dần các ứng viên "rất thú vị". Các buổi thử vai được chuẩn bị công phu, với trang phục hoàn chỉnh, bối cảnh thật và những diễn viên khác cùng tham gia. "Chúng tôi thực hiện ba phân cảnh khác nhau với mỗi ứng viên trong số 5 người. Sau đó, cả nhóm gặp nhau vào thứ sáu, dành vài giờ xem lại các phần thử vai và đánh giá toàn bộ", nhà sáng lập Amazon giải thích.

Sau nhiều đồn đoán, Robert Pattinson đã chính thức trở thành James Bond thế hệ mới ẢNH: REUTERS

Jeff Bezos cho biết cả 5 ứng viên đều "tuyệt vời", nhưng Robert Pattinson là người khiến cả nhóm đặc biệt ấn tượng. "Rob có điều gì đó rất đặc biệt trong diễn xuất. Mọi người lập tức đồng thuận. Đạo diễn Denis và tất cả chúng tôi đều bị thu hút bởi Rob. Ban đầu, chúng tôi có chút định kiến với anh ấy vì anh ấy đã quá nổi tiếng. Chúng tôi từng nghĩ có lẽ nên chọn một gương mặt ít được biết đến hơn. Nhưng qua các buổi thử vai, rõ ràng anh ấy chính là James Bond", vị tỉ phú 62 tuổi nói.

Về phần mình, Robert Pattinson trân trọng cơ hội chuyển từ hình ảnh "khỉ nhện" sang một đặc vụ tinh nhuệ. "James Bond là một trong những nhân vật huyền thoại nhất của điện ảnh. Được trao vai 007 là vinh dự lớn nhất trong đời tôi. Tôi vô cùng biết ơn Denis, Amy, David, Tanya và tất cả mọi người tại Amazon MGM Studios vì đã tin tưởng tôi. Nói rằng vai diễn này là giấc mơ thành hiện thực vẫn chưa đủ. Tôi không thể hào hứng hơn với sự hợp tác này và những dự án sắp tới cùng đội ngũ tuyệt vời", Robert Pattinson chia sẻ.