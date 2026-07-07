Tỉ phú Mỹ chi hơn 5 tỉ đồng để được chôn cất cạnh Marilyn Monroe

Theo New York Post, việc được an nghỉ cạnh những ngôi sao nổi tiếng sau khi qua đời đang trở thành xu hướng của giới mộ điệu giàu có tại Mỹ. Tại nhiều nghĩa trang danh tiếng, những vị trí nằm gần các huyền thoại Hollywood hay biểu tượng âm nhạc được săn đón như một món hàng xa xỉ, với giá dao động từ hàng chục nghìn đến hàng triệu USD.



Marilyn Monroe là một trong những biểu tượng lớn của Hollywood nên khu vực quanh nơi an nghỉ của bà luôn là vị trí được săn đón, trong đó có Hugh Hefner, nhà sáng lập Playboy, người đã mua phần mộ bên cạnh vào năm 1992 Ảnh: AP

Giới nhà giàu chi đậm để an nghỉ cạnh thần tượng

Anthony Jabin đã chi 195.000 USD (khoảng 5,13 tỉ đồng) tại phiên đấu giá của Julien's Auctions để mua một ô mộ tại nghĩa trang Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park ở Los Angeles (Mỹ). Vị trí này nằm ngay phía trên hàng mộ của Marilyn Monroe và lệch sang trái bốn ô.

Anthony Jabin cho biết đây là cơ hội hiếm có để được "ở bên" minh tinh huyền thoại mãi mãi. Trước đó, ông vẫn duy trì thói quen hằng năm gửi hoa nhân dịp sinh nhật của Marilyn Monroe.

Thực tế, việc bỏ ra số tiền lớn để được chôn cất cạnh những người nổi tiếng không phải điều hiếm gặp tại các nghĩa trang quy tụ nhiều nhân vật danh tiếng. Tại nghĩa trang Hollywood Forever ở Los Angeles (Mỹ), ngày càng có nhiều khách hàng tìm mua các vị trí nằm gần nơi an nghỉ của các ngôi sao nổi tiếng.

Đồng sáng lập nghĩa trang, ông Yogi Kantiya, cho biết nhiều gia đình bày tỏ mong muốn được lựa chọn những vị trí như vậy vì họ cảm thấy việc nằm cạnh các nhân vật nổi tiếng giúp tạo nên sự kết nối với lịch sử và văn hóa của Hollywood.

Tại khu tưởng niệm nữ diễn viên Judy Garland, ngôi sao bộ phim The Wizard of Oz, giá bán các ô lưu tro cốt được tính dựa trên khoảng cách đến nơi an nghỉ của bà. Vị trí càng gần, giá càng cao. Mới đây, nghệ sĩ Jeffrey Dickel (49 tuổi) đã chi hơn 50.000 USD để mua một ô lưu tro cốt có mặt kính, chỉ có kích thước tương đương một hộp đựng giày và nằm cách nơi an nghỉ của Judy Garland chỉ vài bước chân.

Nhiều tỉ phú Mỹ sẵn sàng chi hàng ngàn USD để được an nghỉ gần những ngôi sao mà họ ngưỡng mộ, trong đó Marilyn Monroe là nhân vật được yêu thích nhất Ảnh: AP

Jeffrey Dickel cho biết Judy Garland là biểu tượng của Hollywood và điện ảnh thế giới, vì vậy việc sở hữu vị trí này mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với ông. Dù vẫn còn khỏe mạnh, Jeffrey Dickel đã đặt sẵn bên trong ô lưu tro cốt của mình những tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ cùng tấm biển ghi dòng chữ: "Jeffrey Dickel vẫn còn sống". Ông còn trưng bày một mô hình thu nhỏ tái hiện cảnh hai nhân vật Dorothy và Phù thủy phương Tây đứng cạnh nhau, lấy cảm hứng từ bộ phim The Wizard of Oz.

Tại New York (Mỹ), xu hướng lựa chọn nơi an nghỉ gần người nổi tiếng chủ yếu xoay quanh các huyền thoại văn hóa và âm nhạc. Ở nghĩa trang Woodlawn, quận Bronx (Mỹ), nhiều người chủ động chọn mua các vị trí gần phần mộ của danh ca nhạc jazz Duke Ellington, nghệ sĩ Miles Davis và "nữ hoàng nhạc salsa" Celia Cruz.

Trong khi đó, nghĩa trang Green-Wood ở Brooklyn (Mỹ) cũng trở thành địa điểm được nhiều người quan tâm nhờ là nơi yên nghỉ của nhạc trưởng Leonard Bernstein và họa sĩ Jean-Michel Basquiat.

Hiệu ứng "người nổi tiếng" tại nghĩa trang Woodlawn đã được ghi nhận từ rất sớm. Sau khi vị chỉ huy hải quân David Glasgow Farragut, anh hùng trong nội chiến Mỹ, được chôn cất tại đây vào năm 1870, ban quản lý nhận thấy lượng giao dịch các phần mộ lân cận tăng lên đáng kể.

Đến năm 1959, huyền thoại nhạc jazz Duke Ellington mua phần mộ tại nghĩa trang này. Sau khi Miles Davis được an táng tại đây vào năm 1991, khu vực xung quanh dần được biết đến với tên gọi "Jazz Corner" (Góc nhạc Jazz). Sau đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Lionel Hampton hay Max Roach cũng lần lượt được an táng tại khu vực này.

Lý giải về hiện tượng này, Bill Villanova, Chủ tịch Nhà tang lễ Frank E. Campbell, cho rằng công chúng từ lâu đã dành sự quan tâm đặc biệt tới nơi an nghỉ của những người nổi tiếng. Sau mỗi lễ tang của một nhân vật có tầm ảnh hưởng, số người tìm hiểu và quan tâm đến nghĩa trang nơi họ được chôn cất thường tăng lên đáng kể.

Trong khi đó, Gene Newman, Giám đốc giáo dục của Công ty dữ liệu cá nhân Everplans, nhận định việc sẵn sàng trả thêm tiền để được an nghỉ gần thần tượng hoặc những nhân vật có địa vị nhằm tạo cảm giác kết nối và nâng cao giá trị biểu tượng đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử nhân loại. Theo ông, xu hướng của người hâm mộ ngày nay chỉ là sự tiếp nối của truyền thống đó.