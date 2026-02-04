Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tỉ phú Nelson Peltz lần đầu lên tiếng về mâu thuẫn với gia đình Beckham

04/02/2026 13:18 GMT+7

Nelson Peltz - cha của nữ diễn viên Nicola Peltz, vừa công khai chia sẻ quan điểm của mình về mâu thuẫn kéo dài giữa con gái ông, con rể Brooklyn Beckham và gia đình Beckham. Tuy nhiên, vị tỉ phú 83 tuổi cho biết ông không muốn đào sâu câu chuyện gia đình này trước truyền thông, Daily Mail đưa tin ngày 3.2.

Trong buổi hỏi đáp tại sự kiện WSJD's Invest Live tổ chức ở West Palm Beach (Mỹ) hôm 3.2, ông Nelson Peltz đã có những phát biểu hiếm hoi liên quan đến căng thẳng giữa gia đình ông và gia đình Beckham.

Khoảng cách lớn giữa hai gia đình thông gia

"Tôi sẽ nói thế này, câu chuyện giữa con gái tôi và gia đình Beckham là một vấn đề hoàn toàn khác và không phải thứ tôi muốn đưa ra bàn luận ở đây hôm nay. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng con gái tôi rất tuyệt vời, con rể Brooklyn cũng vậy và tôi mong hai đứa sẽ có một cuộc hôn nhân dài lâu, hạnh phúc", ông Nelson Peltz chia sẻ.

Tỉ phú Nelson Peltz lần đầu lên tiếng về mâu thuẫn với gia đình Beckham - Ảnh 1.

Nelson Peltz xuất hiện tại sự kiện WSJD's Invest Live ở Mỹ hôm 3.2 và lần đầu lên tiếng về mâu thuẫn với gia đình thông gia

Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu ông có đưa ra lời khuyên nào cho cặp đôi trong việc đối diện với những khó khăn gia đình hay không, vị tỉ phú đáp ngắn gọn: "Có chứ. Và đôi khi, chính chúng lại là người cho tôi lời khuyên".

Ông Nelson Peltz hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,6 tỉ USD, vượt xa giá trị tài sản chung của vợ chồng David và Victoria Beckham, được cho là khoảng 680 triệu USD. Sự chênh lệch này từng được đề cập trong một số phân tích xoay quanh mối quan hệ giữa hai gia đình.

Tỉ phú Nelson Peltz lần đầu lên tiếng về mâu thuẫn với gia đình Beckham - Ảnh 2.

Ông Nelson Peltz hy vọng con gái và con rể sẽ duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu dài sau nhiều khó khăn

Ảnh: Instagram nicolaannepeltzbeckham

Trước đó, trong chương trình podcast The Rest Is Entertainment, nhà báo Marina Hyde từng nhận định rằng gia đình Beckham mong muốn Brooklyn sớm tự lập và không phụ thuộc quá nhiều về tài chính. Theo bà, Brooklyn vẫn nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ, nhưng không ở mức quá dư dả. Bà Marina Hyde cũng cho rằng phía gia đình Peltz có quan điểm rất khác, thậm chí từng xuất hiện thông tin Nelson Peltz sẵn sàng chu cấp cho con gái khoản trợ cấp lên tới 1 triệu USD mỗi tháng, dù ông chưa từng xác nhận điều này.

Bà cũng cho rằng gia đình Beckham không ngờ con trai mình lại là người phải ký thỏa thuận tiền hôn nhân, trong khi họ từng nghĩ điều này sẽ diễn ra theo chiều ngược lại.

Gia đình Beckham đã giữ im lặng kể từ khi Brooklyn đưa ra một tuyên bố dài, trong đó anh giải thích lý do quyết định cắt đứt quan hệ với cha mẹ. Thay vì phản hồi trực tiếp, vợ chồng David Beckham cùng các con Romeo, Cruz và Harper đã xuất hiện cùng nhau tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture vào ngày 27.1, thể hiện hình ảnh đoàn kết trước công chúng.

Tỉ phú Nelson Peltz lần đầu lên tiếng về mâu thuẫn với gia đình Beckham - Ảnh 3.

Sau bức "tâm thư" vạch tội cha mẹ ruột của Brooklyn, gia đình Beckham vẫn xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh đoàn kết, như thể chưa từng có gì xảy ra

Ảnh: Instagram victoriabeckham

Trong tuyên bố của mình, Brooklyn cho biết anh đã sống nhiều năm trong im lặng và cố gắng giữ mọi chuyện ở phạm vi riêng tư. Tuy nhiên, anh khẳng định việc gia đình và đội ngũ truyền thông liên tục đưa thông tin ra báo chí đã buộc anh phải lên tiếng: "Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Tôi không bị ai điều khiển. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng lên bảo vệ chính mình".

Anh cáo buộc cha mẹ đã kiểm soát hình ảnh gia đình trên truyền thông suốt nhiều năm, cho rằng những bài đăng trên mạng xã hội, các sự kiện gia đình và mối quan hệ công chúng đều mang tính trình diễn, thiếu chân thật. Brooklyn cho biết kể từ khi ở bên vợ là Nicola Peltz, anh mới tìm thấy sự bình yên và giải tỏa được chứng lo âu nghiêm trọng đã đeo bám mình nhiều năm.

