Con dâu nhà Beckham đóng phim ngập cảnh 18+

Nicola Peltz tái xuất màn ảnh trong một bộ phim vướng đầy tranh cãi ẢNH: AFP

Không chỉ là tâm điểm trong cuộc xung đột gia đình Beckham đang được bàn luận khắp mạng xã hội, Nicola Peltz còn gây chú ý khi trở lại màn ảnh với loạt phim The Beauty của đạo diễn Ryan Murphy. Đây là tác phẩm châm biếm đầy máu me, rùng rợn về ngành công nghiệp làm đẹp, nơi những con người phải trả giá đắt khi thử loại thuốc có thể giúp họ chạm đến vẻ đẹp được cho là hoàn hảo.

Vừa lên sóng hôm 21.1 (giờ Mỹ), The Beauty đã nhận về hàng loạt đánh giá tiêu cực. Theo Daily Mail, phim bị giới phê bình chỉ trích là "xúc phạm, tầm thường và mất kiểm soát". Một số ý kiến đánh giá loạt phim dài 11 tập này sao chép trắng trợn nội dung bộ phim The Substance (Thần dược) với những cảnh sex và bạo lực "quá mức".

The Beauty chứa nhiều cảnh máu me, bạo lực. Sự xuất hiện của Bella Hadid hay những cái tên đình đám khác không cứu nổi nội dung "thảm họa" của phim ẢNH: FX

Bên cạnh sự xuất hiện của Nicola Peltz, The Beauty quy tụ nhiều tên tuổi đình đám của làng giải trí: Bella Hadid, Ashton Kutcher, Evan Peters, Meghan Trainor… Tuy nhiên, dàn sao hùng hậu không đủ lôi kéo khán giả ủng hộ 11 tập phim bị coi là "thảm họa". Cây viết Rebecca Cook của tờ Metro đã thẳng thừng chấm cho loạt phim mới chỉ một sao và đặt tiêu đề: "Loạt phim truyền hình mới đầy tranh cãi của Ryan Murphy gần như không thể xem được". Vị này đánh giá: "Sau khi xem đoạn trailer và đọc danh sách diễn viên: Meghan Trainor, Bella Hadid, Nicola Peltz Beckham - tôi đã đoán trước đây là một mớ vô lý. Nhưng tôi không ngờ rằng việc phải kiên trì xem hết 11 tập phim lại là một thử thách quá sức chịu đựng đến vậy".

Trong khi đó, tờ Independent cho rằng The Beauty "lộng lẫy nhưng trống rỗng", chỉ ra việc đội ngũ sản xuất quá chú trọng vào hình ảnh hào nhoáng thay vì đầu tư cho cốt truyện hấp dẫn. Những cảnh sex và bạo lực quá mức xuyên suốt bộ phim khiến nhiều người xem khó chịu. Không ít ý kiến cho rằng tác phẩm không thể nào sánh được với những bộ phim gốc mà nó rõ ràng đã vay mượn ý tưởng, còn tờ Irish Independent gọi đây là "rác rưởi".

Sự nghiệp diễn xuất bết bát của con dâu nhà Beckham

Nicola Peltz trong Transformers: Kỷ nguyên hủy diệt (2014). Nữ diễn viên tham gia nhiều phim nhưng sự nghiệp diễn xuất vẫn "giậm chân tại chỗ" ẢNH: PARAMOUNT PICTURES

Nicola Peltz bắt đầu theo đuổi đam mê diễn xuất từ năm 12 tuổi nhưng đến nay, nữ diễn viên 9X không được biết đến qua những vai diễn trên màn ảnh. Cô gây chú ý trên truyền thông nhờ xuất thân giàu có cùng những mối quan hệ nổi tiếng, mà được nhắc đến nhiều nhất là mối tình với Brooklyn Beckham, con trai cả của vợ chồng đình đám Victoria - David Beckham.

Ngôi sao sinh năm 1995 ra mắt với vai trò diễn viên nhờ tham gia bộ phim Deck the Halls. Tác phẩm thất bại thảm hại và chỉ được đánh giá 6% trên trang đánh giá tổng hợp Rotten Tomatoes. Không lâu sau, cô xuất hiện trong bộ phim The Last Airbender - bị chê bai là "một thảm họa điện ảnh" rồi góp mặt ở Transformers: Age of Extinction, một bộ phim ăn khách nhưng bị giới phê bình cho là "chỉ toàn chiêu trò quảng cáo mà chẳng có gì đáng xem". Những vai diễn của tiểu thư nổi tiếng này trong loạt dự án tiếp theo cũng mờ nhạt, không gây được tiếng vang, khiến sự nghiệp diễn xuất của cô mãi lẹt đẹt.

Selena Gomez đến chúc mừng Nicola Peltz ra mắt phim Lola hồi 2024 ẢNH: AFP

Năm 2024, Nicola Peltz ra mắt bộ phim Lola với vai trò đạo diễn, biên kịch kiêm đóng vai chính. Buổi ra mắt tác phẩm gây chú ý với sự xuất hiện của gia đình Beckham cùng những tên tuổi quyền lực trong giới giải trí, kinh doanh nhưng những gì đáng chú ý nhất chỉ tới đó. Tác phẩm nhanh chóng bị giới phê bình và khán giả chỉ trích dữ dội vì chất lượng tệ hại, thậm chí nhiều người đánh giá đây chỉ là một dự án phù phiếm của kẻ lắm tiền. Các nhà phê bình chỉ trích bộ phim là "một quảng cáo trá hình" cho Nicola và cáo buộc đây là "tác phẩm khai thác sự nghèo khổ để giải trí".