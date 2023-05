Tỉ phú Todd Boehly ‘bỏ mặc’ Chelsea ở trận đấu cuối mùa giải

"Tỉ phú Todd Boehly lấy lý do có công việc tại Mỹ, ông ấy sẽ không có mặt tại sân Stamford Bridge để theo dõi Chelsea thi đấu như mọi khi trong trận gặp Newcastle cuối mùa giải Ngoại hạng Anh", tờ MailOnline cho biết.

Tỉ phú Todd Boehly, ông chủ của CLB Chelsea AFP

Tuy nhiên, theo tờ The Telegraph, lý do chính việc vắng mặt này của ông Todd Boehly là muốn tránh đi sự chỉ trích kịch liệt từ giới CĐV Chelsea sau mùa giải cực kỳ tồi tệ. "Ông Todd Boehly chắc chắn cũng sẽ giảm sự quan tâm đến Chelsea, sau cú đầu tư hơn 600 triệu bảng chiêu mộ cầu thủ, thay đến 4 HLV kể từ lúc sở hữu đội bóng từ tỉ phú Roman Abramovich, nhưng đã chứng kiến đội bóng đi xuống một cách thảm hại", tờ The Telegraph đánh giá.

Chelsea đang xếp vị trí thứ 12 ở giải Ngoại hạng Anh. Họ có thể cải thiện vị trí tốt nhất mùa giải là lên hạng 11 nếu thắng Newcastle, nhưng cũng có khả năng rớt xuống vị trí thứ 14 nếu để thua trận. HLV tạm quyền Frank Lampard đang dẫn dắt đội bóng chủ sân Stamford Bridge, nhưng chỉ mới thắng có một trong 10 trận cầm quân.

Chelsea (giữa) có mùa giải thảm họa và tệ nhất kể từ mùa 1993 - 1994 AFP

Cũng theo tờ MailOnline, Chelsea hiện đang sở hữu lực lượng cầu thủ quá đông đảo sau sự chi tiêu quá tay của tỉ phú Todd Boehly, nhưng hiệu quả lại chưa có. Trong mùa giải tới, chắc chắn việc cắt giảm nhân sự sẽ diễn ra.

CLB Chelsea được cho sắp ra mắt HLV mới, ông Mauricio Pochettino kể từ tháng 6 tới. Nhà cầm quân người Argentina này sẽ đối mặt nhiều thách thức để củng cố lại Chelsea hướng đến mùa giải 2023 - 2024 với một tư thế mới.