Theo thông cáo báo chí, tỉ phú Warren Buffett sẽ tặng tổng cộng 9,225 triệu cổ phiếu loại B, trong đó 3,69 triệu cổ phiếu dành cho Quỹ Susan Thompson Buffett, được đặt theo tên người vợ quá cố của ông, và 1,845 triệu cổ phiếu cho mỗi quỹ của 3 người con của ông, gồm Quỹ Sherwood, Quỹ Howard G. Buffett và Quỹ NoVo.

Tỉ phú Warren Buffett tại thị trấn Sun Valley thuộc bang Idaho vào tháng 7.2023 Ảnh: AFP

Tỉ phú Buffett, cựu Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire, đã quyên tặng các cổ phiếu tổng trị giá 1,35 tỉ USD cho 4 quỹ này vào năm ngoái. Tính cả những khoản quyên tặng mới nhất, ông hiện đã quyên tặng khoảng 62% cổ phiếu Berkshire của mình.

Số cổ phiếu đó sẽ có giá trị khoảng 260 tỉ USD vào thời điểm hiện tại, nếu mọi yếu tố khác không thay đổi. Nếu ông Buffett giữ lại số cổ phiếu đó, giá trị tài sản ròng của ông sẽ vượt quá 420 tỉ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ hai thế giới sau tỉ phú Elon Musk.

Thông điệp về lòng tốt của tỉ phú Warren Buffett

Cũng trong thông cáo báo chí, tỉ phú Buffett (96 tuổi) cho hay những khoản quyên góp mới nhất phù hợp với kế hoạch đẩy nhanh hoạt động từ thiện để 3 người con của ông có thể phân phối toàn bộ khối tài sản Berkshire hơn 160 tỉ USD của ông cho các mục đích tốt đẹp vào năm 2034.

Thông cáo cũng truyền tải thông điệp Lễ Tạ ơn của vị tỉ phú. Ông viết: "Lễ Tạ ơn năm ngoái, tôi đã viết rằng lòng tốt không tốn kém nhưng cũng vô giá. Một năm sau, tôi chỉ muốn nói thêm rằng nó sinh sôi nảy nở, và với tốc độ tốt hơn bất cứ thứ gì mà Charlie và tôi từng mua", ông Buffett viết trong thư hôm 16.11, đề cập người bạn kinh doanh quá cố của mình là ông Charlie Munger.

Ông Buffett viết rằng ông và Munger đã nhận được "những lợi ích vô giá không thể đong đếm" từ những người thầy và người hướng dẫn như Benjamin Graham và Tom Murphy.

"Nhờ vậy, chúng tôi không chỉ thịnh vượng mà còn có thể truyền lại nhiều lợi ích mà chúng tôi đã nhận được. Lễ Tạ ơn lần này, hãy cảm ơn một trong những người vị tha đó trong cuộc đời bạn. Tốt hơn nữa, hãy trở thành người có ích cho người khác", ông Buffett viết.

Ông Buffett đã từ chức CEO của Berkshire vào cuối năm ngoái, nhường chỗ cho ông Greg Abel lãnh đạo công ty.