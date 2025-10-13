Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Tía ơi má dìa' - hơi thở mới cho một chuyện tình son sắt

Anh Vũ
Anh Vũ
13/10/2025 08:31 GMT+7

Sân khấu IDECAF (TP.HCM) một lần nữa làm lay động trái tim khán giả với Tía ơi má dìa (tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc - Vũ Minh; đạo diễn: Vũ Minh - Tuyết Mai - Quốc Thịnh). Bản dựng mới mang sắc thái hiện đại hơn, chạm đến cảm xúc người xem một cách tinh tế và dung dị.

Tía ơi má dìa vốn là một trong những tác phẩm ăn khách, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ khán giả của IDECAF. Chuyện kịch xoay quanh ông Tư đờn kìm, người đàn ông 10 năm mòn mỏi chờ người vợ mất tích sau một chuyến phà gặp nạn. Tình yêu son sắt của ông, sự hy sinh của cô con gái và tình làng nghĩa xóm ấm áp nơi cù lao miền Tây đã dệt nên câu chuyện cảm động về tình vợ chồng, tình gia đình và nghĩa xóm giềng.

Tía ơi má dìa - chuyện tình son sắt trên Sân khấu IDECAF - Ảnh 1.

Đông Hải vai Thành, Ngọc Nguyên vai Tươi trong vở Tía ơi má dìa

ẢNH: H.K

Trở lại sàn diễn lần này, đạo diễn Tuyết Mai đã khoác lên vở một tấm áo mới, tiết chế chất melodrama để thay bằng lối kể chuyện tươi tắn và hiện đại hơn. Bi kịch vẫn ở đó, nỗi đau của sự chia ly vẫn thấm thía, nhưng không quá bi lụy. Khán giả vẫn sụt sùi trước nỗi lòng của các nhân vật, nhưng cảm xúc được nâng đỡ bởi những tình huống hài hước dễ thương, để rồi nhận ra giá trị bình dị mà thiêng liêng của tình người.

Đảm nhận vai chính ông Tư, Quốc Thịnh đã mang đến chân dung người đàn ông nặng tình, chung thủy nhưng không nhuốm màu cay nghiệt hay ẩn ức. Quốc Thịnh đã thành công trong việc cân bằng những cung bậc cảm xúc đối lập của nhân vật. Anh có thể vừa khiến khán giả lặng đi vì nỗi khắc khoải đợi chờ, để rồi ngay sau đó lại bật ra một câu thoại dí dỏm làm cả khán phòng bật cười mà không hề phá vỡ mạch cảm xúc.

Tía ơi má dìa - chuyện tình son sắt trên Sân khấu IDECAF - Ảnh 2.

Quốc Thịnh vai ông Tư, NSƯT Hoàng Trinh vai bà Thắm trong vở Tía ơi má dìa

ẢNH: H.K

Thành công của vở diễn còn đến từ sự khéo léo của đạo diễn Tuyết Mai trong việc sử dụng âm nhạc. Hàng loạt ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam bộ được lồng ghép hợp lý, vừa khắc họa tâm trạng nhân vật, vừa giúp không khí vở kịch thêm phần màu sắc, duyên dáng. Sự tung hứng ăn ý giữa dàn diễn viên dày dạn kinh nghiệm như Hoàng Trinh, Đại Nghĩa, Hồng Ánh, Phi Nga, Ngọc Nguyên, Đông Hải, Công Danh, Thái Hiển, Quốc Tuấn tạo nên tổng thể hài hòa, chuyển biến mượt mà giữa bi và hài, mang đến cho người xem một tác phẩm nhẹ nhàng mà sâu lắng. 

Khám phá thêm chủ đề

Sân khấu khán giả Dân ca nam bộ
