Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy, Trung tâm sức khỏe nam giới Men'Health, cho biết tiêm chất làm đầy dương vật là phương pháp đưa vật liệu vào lớp mô mềm nhằm tăng chu vi thân dương vật. Những vật liệu được sử dụng hoặc nghiên cứu gồm hyaluronic acid (HA), axit poly-L-lactic, một số chất tổng hợp khác và mỡ tự thân.

Trong đó, HA là chất làm đầy tương đối phổ biến nhờ khả năng tương thích sinh học và có thể bị phân hủy theo thời gian. Tuy nhiên, không phải vì được sử dụng rộng rãi trong thẩm mỹ mà HA hoàn toàn an toàn khi tiêm vào dương vật.

"Dương vật có cấu trúc giải phẫu đặc biệt, bao gồm các lớp cân, mạch máu, thần kinh và mô cương. Chỉ một sai sót trong vị trí tiêm, kỹ thuật thực hiện hoặc lựa chọn vật liệu cũng có thể gây tổn thương", bác sĩ Duy nhấn mạnh

Dương vật có cấu trúc giải phẫu đặc biệt, do đó việc can thiệp cần thận trọng ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI GMN

Biến chứng từ biến dạng dương vật đến nguy cơ tử vong

Biến chứng thường gặp sau tiêm filler là sưng đau, bầm tím, nổi cục hoặc phân bố chất làm đầy không đồng đều. Một số trường hợp filler di chuyển, gây biến dạng thân dương vật, ảnh hưởng cảm giác và khiến nam giới khó chịu khi quan hệ tình dục.

Nặng hơn, nhiễm trùng có thể dẫn đến áp xe, loét da, xơ hóa và hoại tử mô. Những tổn thương này đôi khi đòi hỏi phẫu thuật loại bỏ chất làm đầy, cắt lọc mô hoại tử hoặc tái tạo dương vật. Đặc biệt, thuyên tắc mạch là biến chứng hiếm gặp nhưng có thể đe dọa trực tiếp tính mạng.

Khi vật liệu tiêm vô tình xâm nhập vào lòng mạch và theo dòng máu đến phổi, chúng có thể gây thuyên tắc phổi không do huyết khối (non-thrombotic pulmonary embolism). Tình trạng này khác với thuyên tắc phổi do cục máu đông thường gặp. Mặc dù đây là biến chứng rất hiếm và chưa có đủ dữ liệu xác định tần suất chính xác nhưng hậu quả có thể xảy ra nhanh chóng và đặc biệt nghiêm trọng.

Một nguy cơ khác đến từ việc tự tiêm hoặc sử dụng silicone lỏng, paraffin, dầu khoáng và những chất không rõ nguồn gốc. Các vật liệu này có thể gây phản ứng viêm dị vật kéo dài, xơ hóa, biến dạng nặng, thậm chí hoại tử vùng sinh dục.

Đừng để áp lực kích thước dẫn đến rủi ro sức khỏe

Theo bác sĩ Duy, ở góc độ nam khoa và sức khỏe tình dục nam giới, điều quan trọng không chỉ là lựa chọn chất làm đầy nào mà còn là xác định người bệnh có thực sự cần can thiệp hay không. Không ít nam giới có kích thước dương vật hoàn toàn bình thường nhưng vẫn cảm thấy thiếu tự tin do kỳ vọng không thực tế về khả năng tình dục.

Trước khi lựa chọn thủ thuật tăng chu vi dương vật, nam giới cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá cấu trúc giải phẫu, chức năng tình dục, tình trạng sức khỏe và những kỳ vọng cá nhân.

Đặc biệt, sau tiêm chất làm đầy, nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, ngất xỉu hoặc rối loạn ý thức, cần được cấp cứu ngay. Những dấu hiệu như đau dương vật tăng dần, sưng đỏ, sốt, chảy dịch hoặc da chuyển màu tím đen cũng cần được thăm khám khẩn cấp.

"Không nên tự nặn, chích tháo hay sử dụng thuốc làm tan filler tại nhà. Enzyme hyaluronidase có thể được chỉ định trong một số biến chứng do HA, nhưng không có tác dụng tương tự với mọi loại vật liệu và phải được bác sĩ đánh giá, thực hiện phù hợp", bác sĩ khuyến cáo.