Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tiêm nước muối hoặc filler để tăng kích thước dương vật: Nguy cơ biến chứng khó lường

Lê Cầm
27/03/2026 10:15 GMT+7

Những lời quảng cáo 'tăng kích thước dương vật cấp tốc, không đau, không biến chứng' đang trở thành cái bẫy với nhiều nam giới. Chuyên gia cảnh báo, đằng sau các cam kết 'quá đẹp' là rủi ro y khoa nghiêm trọng.

Như Thanh Niên đưa tin, tối 25.3, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 người về tội lừa dối khách hàng. Quá trình thực hiện dịch vụ cho khách, các bị can dùng nước muối sinh lý hoặc filler không rõ nguồn gốc, không được phép lưu hành để tiêm tăng kích thước dương vật cho khách nhằm trục lợi. 

Dương vật là vùng mô giàu mạch máu, dễ nhiễm trùng

Với góc nhìn chuyên môn nam khoa, tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy (Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health) cho biết, dương vật là vùng mô giàu mạch máu, thần kinh và dễ nhiễm trùng; vì vậy việc tiêm "chất lạ" không rõ thành phần, không chuẩn vô khuẩn, không đúng lớp mô có thể gây sưng nề kéo dài, vón cục, lệch hoặc biến dạng, đau dai dẳng; nặng hơn là nhiễm trùng lan nhanh, phù bạch huyết và hoại tử da.

Cái bẫy mà khách hàng gặp phải thường nằm ở những lời quảng cáo “cấp tốc” và cam kết quá mức

"Nguy hiểm nhất nằm ở chỗ, khi tiêm chất không rõ nguồn, bác sĩ tiếp nhận biến chứng thường khó biết chính xác 'đã tiêm gì' và chất đó nằm ở lớp nào, nên xử trí cũng phức tạp hơn và đôi khi phải can thiệp phẫu thuật", bác sĩ Anh Duy chia sẻ.

Theo nghiên cứu công bố trên International Journal of Impotence Research về các trường hợp tiêm vật liệu ngoại lai vào bộ phận sinh dục nam, trong nhóm 35 bệnh nhân, có tới 91,4% phải phẫu thuật, 8,6% đến viện trong tình trạng hoại tử cần cắt lọc cấp cứu.

Khi xảy ra biến chứng, đi khám càng sớm càng tốt

Bác sĩ Trà Anh Duy khuyến cáo, nếu gặp biến chứng sau tiêm, nguyên tắc quan trọng nhất là đi khám càng sớm càng tốt; không chờ “tự xẹp”, không tự chích nặn, không tự dùng kháng sinh vì dễ làm mờ triệu chứng và mất “thời điểm vàng”.

Cần đi ngay nếu có các dấu hiệu như đau tăng nhanh, sưng đỏ nóng, bầm lan rộng, chảy dịch/mủ, sốt hoặc da đổi màu bất thường (tái, xám, đen) - có thể là nhiễm trùng hoặc thiếu máu nuôi mô.

Việc xử trí tùy mức độ, từ điều trị nội khoa đến phẫu thuật. Khả năng phục hồi phụ thuộc loại chất, mức độ tổn thương và thời điểm can thiệp: đến sớm thì cơ hội hồi phục cao hơn, đến muộn dễ để lại sẹo, biến dạng và ảnh hưởng chức năng.

Cảnh giác với bẫy quảng cáo "tăng kích thước cấp tốc"

Theo bác sĩ Duy, cái bẫy mà khách hàng gặp phải thường nằm ở những lời quảng cáo “cấp tốc” và cam kết quá mức như tăng ngay, không đau, không biến chứng, “bảo hành trọn đời”… Trong y khoa, mọi thủ thuật xâm lấn đều có rủi ro; quảng cáo càng chắc chắn càng cần nghi ngờ.

Nam giới nên bắt đầu bằng khám nam khoa để đánh giá khách quan, vì không ít trường hợp xuất phát từ mặc cảm hoặc rối loạn tâm lý. Nếu có chỉ định can thiệp, cần thực hiện tại cơ sở hợp pháp, do bác sĩ chuyên khoa đảm trách. Ngay cả với chất làm đầy như acid hyaluronic (HA) vẫn có nguy cơ biến chứng; tiêm “chui”, chất không rõ nguồn gốc chỉ làm rủi ro tăng lên.

“Tiêm chất lạ để tăng kích thước nhanh là hành vi nguy cơ cao, có thể gây nhiễm trùng, hoại tử, biến dạng, thậm chí phải phẫu thuật nhiều lần. Khi có dấu hiệu bất thường, cần đi khám sớm; đừng đánh đổi sức khỏe bằng những lời hứa quá mức”, bác sĩ Duy nhấn mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

dương vật Nam giới tăng kích thước dương vật Hoại tử rối loạn tâm lý filler
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận