Tiêm kích F-35 Israel lần đầu tiên hộ tống oanh tạc cơ B-52 Mỹ ở Trung Đông

“Chuyến bay được thực hiện theo khuôn khổ gia tăng hợp tác với quân đội Mỹ, đồng minh đóng vai trò quan trọng trong an ninh quốc gia Israel, trong nỗ lực duy trì ổn định và ngăn chặn các mối đe dọa tại khu vực”, theo báo The Times of Israel hôm 11.11 dẫn thông báo của quân đội Israel.

“Đây là không quân Israel. Chào mừng đến Israel. Chúng tôi chúc các bạn có hành trình bay an toàn”, một phi công Israel nói trong clip được IDF đăng tải trên Twitter.

Theo IDF, chuyến bay ngày 10.11 đánh dấu sứ mệnh đầu tiên của các tiêm kích F-35I “Adir”, tức phiên bản theo yêu cầu của Israel, trong việc hộ tống máy bay ném bom Mỹ.

Phiên bản F-35 của Israel có hệ thống tác chiến điện tử, cảm biến và các bộ kit điện tử tương thích với vũ khí do Israel sản xuất. Nước này đặt hàng 50 chiếc từ Lockheed Martin, và đến nay đã tiếp nhận 33 chiếc.

Chuyến bay ngày 10.11 cũng là lần thứ hai kể từ tháng 9 IDF xuất kích các chiến đấu cơ hộ tống B-52 đi qua không phận nước này, với lần gần đây nhất IDF triển khai 3 chiếc F-16I thực hiện nhiệm vụ.





Việc triển khai B-52 được USAF thực hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Vịnh Ba Tư.

Cũng trong ngày 10.11, tướng Amirali Hajizadeh, Tư lệnh đơn vị hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố chính quyền Tehran đã phát triển tên lửa bội siêu thanh có khả năng công phá mọi hệ thống phòng không.

“Dòng tên lửa bội siêu thanh này được phát triển nhằm đối phó các lá chắn phòng không”, hãng thông tấn Fars dẫn lời tướng Hajizadeh.

Tổng giám đốc Rafael Grossi của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) bày tỏ quan ngại trước diễn biến trên. Tuy nhiên, ông cho hay động thái mới không gây ảnh hưởng cho nỗ lực của phương Tây nhằm nối lại đàm phán với phía Iran về chương trình hạt nhân.