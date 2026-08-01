Tiêm kích tàng hình F-35B Mỹ rơi gần căn cứ không quân

"Phi công đã nhảy dù và được đưa đến một cơ sở y tế địa phương trong tình trạng ổn định để kiểm tra, điều trị", thủy quân lục chiến Mỹ cho biết.

Khói bốc lên sau vụ tai nạn máy bay F-35B của thủy quân lục chiến tại căn cứ không quân Miramar ở San Diego, California (Mỹ) ngày 30.7.2026 ẢNH: REUTERS

Hình ảnh từ trực thăng của một đài truyền hình cho thấy cột khói đen bốc lên từ xác máy bay F-35B trên một khu đất gần đường băng. Nhiều xe quân sự và xe cứu hỏa được triển khai tới hiện trường, trong khi chất chữa cháy màu trắng phủ kín khu vực xung quanh, theo Hãng tin AP ngày 31.7.

Ông Wade Lott, nhân chứng làm việc tại một công ty bê tông gần căn cứ không quân Miramar, cho hay ông nhìn thấy 2 tiêm kích tiếp cận đường băng. Chiếc đầu tiên hạ cánh an toàn, còn chiếc thứ 2 bất ngờ giảm tốc và mất độ cao. Khi máy bay cách mặt đất khoảng 30 m, phi công phóng ghế thoát hiểm. Chiếc dù bung ra chỉ ít giây trước khi tiêm kích lao xuống đất và phát nổ.

Sở Cứu hỏa San Diego cho biết lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy cây cối bùng phát gần hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Miramar trước đây là căn cứ huấn luyện phi công chiến đấu của hải quân Mỹ và được biết đến với biệt danh "Fightertown USA". Căn cứ này cũng xuất hiện trong bộ phim "Top Gun" ra mắt năm 1986. Trường huấn luyện sau đó được chuyển tới căn cứ Fallon ở bang Nevada vào năm 1996, khi Miramar được bàn giao cho thủy quân lục chiến Mỹ.

F-35B là phiên bản có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng, được thiết kế chủ yếu cho thủy quân lục chiến Mỹ. Mỗi chiếc có giá khoảng 109 triệu USD.

Vụ việc được xếp vào nhóm "sự cố loại A", mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống phân loại tai nạn quân sự Mỹ, áp dụng khi máy bay bị phá hủy, thiệt hại vượt 2 triệu USD hoặc có quân nhân thiệt mạng.

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Theo Văn phòng Trách nhiệm chính phủ Mỹ, thủy quân lục chiến, hải quân và không quân nước này sở hữu hơn 630 chiếc F-35 tính đến năm 2024. Tổng chi phí dự kiến trong toàn bộ vòng đời chương trình lên tới khoảng 2.000 tỉ USD.

Dù từng xảy ra một số tai nạn, F-35 vẫn được đánh giá là một trong những tiêm kích hiện đại và an toàn nhất của quân đội Mỹ. Trong nhiều vụ rơi F-35 trước đây, các phi công cũng kịp phóng ghế thoát hiểm.