Tiệm may đặc biệt của cô gái hơn 20 năm ngồi xe lăn

Xuất hiện với chiếc váy đỏ nổi bật và nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, Phạm Thị Thắm tự tin giới thiệu về bản thân và tiệm may mang tên "Thắm ngố" của mình. Thắm bật mí, đó là tên gọi thân thương đánh dấu hành trình cách đây 8 năm khi cô bắt đầu đi ra bên ngoài và học hỏi được nghề may, làm chủ cuộc đời mình.

Mang đến trường quay của chương trình những dụng cụ phục vụ công việc may vá như giấy cắt may chuyên dụng, kéo, thước kẻ, phấn may…, Thắm nhanh nhẹn và khéo léo phác thảo một chiếc chân váy theo số đo của MC.

Vừa cắt, cô gái 9X vừa vui vẻ giới thiệu đó là công việc thường ngày của mình. Dù có làm đi làm lại bao nhiêu lần, Thắm vẫn cảm thấy thích thú khi tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, chất lượng, có ích cho cộng đồng.

Kể về hoàn cảnh của bản thân, Thắm cho biết năm lên 9 tuổi, căn bệnh viêm tủy ập đến khiến cô bị liệt hai chân. Mặc dù bố mẹ đã chạy chữa nhiều nơi nhưng số phận nghiệt ngã buộc Thắm phải gắn cuộc đời mình trên chiếc xe lăn. Nhà Thắm nghèo, thêm việc chạy chữa cho cô nên kinh tế càng thêm kiệt quệ.

Trong những năm tháng điều trị bệnh, biết mình phải gắn liền với xe lăn, bao đêm Thắm khóc thầm. Khi vừa học hết cấp 2, Thắm phải thôi học do hoàn cảnh gia đình khó khăn, trường quá xa nên bố mẹ không thể ngày ngày đưa đón Thắm đến trường được nữa. "Đó là những năm tháng buồn nhất của cuộc đời em, khi em trở thành gánh nặng cho gia đình", Thắm tâm sự.

Năm 13 tuổi, Thắm quyết định đi học nghề vì nghĩ rằng mình cần có một công việc để làm chủ cuộc sống của bản thân. Thắm tham gia lớp học thêu ở địa phương và trở thành thợ thêu tay, phụ giúp bố mẹ kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Nhớ lại ngày mới học nghề, Thắm xúc động chia sẻ: "Em đi khắp nơi để xin học việc nhưng chỉ toàn nhận được những cái lắc đầu. Nghề may đòi hỏi phải dùng chân để đạp máy, em lại bị liệt hai chân nên mọi người đều bảo không thể học được". Thế nhưng, cô gái ấy chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.

Tình cờ đọc được thông tin dạy cắt may online của thợ may Duy Long, Thắm đã mạnh dạn xin học. Cô may mắn được thầy Long nhận làm học viên và tặng miễn phí các khóa học online. "Đối với em, thầy Long là người vô cùng đặc biệt. Nếu không có thầy, em đã không có được như ngày hôm nay", Thắm bồi hồi kể lại.

Sự xuất hiện của thầy Long trong chương trình đã mở ra hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Thắm những năm tháng mới học việc và chập chững vào nghề. Qua lời kể của thầy Long, khán giả hình dung được phần nào những khó khăn, vất vả, có cả mồ hôi, nước mắt và cả sự quyết tâm làm chủ cuộc đời của cô gái 9X này.

Sau 6 năm nỗ lực, đến nay, Thắm đã có một cửa hàng may đo, thiết kế thời trang của riêng mình tại quê nhà mang tên "Thắm ngố". Nơi đó đã trở thành địa chỉ quen thuộc với nhiều khách hàng cả trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa. Họ biết đến cô không chỉ bởi nghị lực sống phi thường mà còn bởi kỹ thuật may điêu luyện, cẩn thận từng đường kim, mũi chỉ, đặc biệt là sự lạc quan, vui vẻ, nhiệt tình với khách hàng.

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, Thắm mơ ước có một thương hiệu thời trang của riêng mình và tiếp tục làm ra nhiều sản phẩm phục vụ những người có hoàn cảnh đặc biệt. Món quà của Trạm yêu thương sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Thắm trên hành trình theo đuổi đam mê ấy.