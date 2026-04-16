Tiệm tóc 'thanh toán bằng nụ cười' ở cố đô Huế

Lê Hoài Nhân
16/04/2026 08:30 GMT+7

Dưới bóng cây xà cừ bên góc đường, nhóm bạn trẻ tại Huế miệt mài cắt tóc miễn phí cho người lao động nghèo. Với họ, thù lao nhận về không phải tiền bạc mà là những nụ cười và sự ấm áp lan tỏa.

Cứ đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, tại các công viên, góc phố như Phu Văn Lâu, Ngô Quyền hay Phan Bội Châu..., người dân Huế lại bắt gặp hình ảnh những người trẻ say sưa tay kéo bên tấm biển hiệu "cắt tóc miễn phí, thanh toán bằng nụ cười".

Hơn 1 năm nay, nhóm thợ tóc của anh Hồ Văn Khoa (35 tuổi, trú P.Kim Long, TP.Huế) đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người lao động khó khăn. Để duy trì hoạt động này, nhóm chia thành 2 đội (4 - 5 người/đội) túc trực ngoài phố, số còn lại ở lại tiệm để đảm bảo kinh doanh.

Anh Khoa (bìa phải) và anh Thịnh tỉ mỉ cắt tóc cho khách

Với anh Khoa, việc đứng hàng giờ đồng hồ ngoài phố không chỉ đơn thuần là làm từ thiện hay nâng cao tay nghề. Đằng sau mỗi đường kéo của anh là câu chuyện về sự đồng cảm. Nghỉ tay, anh Khoa kể anh sinh ra trong một gia đình nghèo, từng chứng kiến người thân đau ốm nên thấu hiểu cảm giác chật vật khi phải cân đo, đong đếm từng đồng chi tiêu.

Trong hành trình hơn 1 năm qua, anh Khoa cùng nhóm thợ cắt tóc trẻ đã gặp gỡ đủ các hoàn cảnh. Thế nhưng đối với anh Khoa, những vị khách là bệnh nhân ung thư luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất. Nhìn những mái tóc dần thưa đi vì hóa trị, anh hiểu rằng việc chăm chút lại ngoại hình sẽ giúp họ có thêm niềm tin và sự ấm áp từ cộng đồng. Đó cũng chính là khoảnh khắc người thợ trẻ cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và hạnh phúc nhất.

"Cắt tóc để giúp người khó khăn là tâm nguyện từ bé của mình, nhất là cho những người đặc biệt, mình thấy tâm mình ấm lại. Mình muốn họ thấy rằng dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn được cộng đồng quan tâm và chăm sóc. Tiệm chúng mình sẵn sàng tiếp đón nhiệt tình bất cứ ai, không chỉ người nghèo mà hễ ai cần, đều coi là khách quý", anh Khoa chia sẻ.

Cùng chung tâm niệm với anh Khoa là anh Lê Đức Thịnh (32 tuổi). Đối với anh Thịnh, hoạt động này mang lại giá trị kép, vừa giúp anh rèn luyện kỹ năng thực tế, vừa thực hiện đúng tôn chỉ "thanh toán bằng nụ cười".

Phần lớn khách hàng của nhóm là những người có hoàn cảnh đặc biệt. Đó là những cụ già bán vé số, những bác xe ôm hay những người bán hàng rong quanh năm mưu sinh ngoài phố. Anh Thịnh tâm sự, việc lắng nghe những câu chuyện về sự nỗ lực xoay sở cho cuộc sống của họ là những bài học quý giá, giúp những người trẻ như anh thêm yêu và trân trọng cuộc đời hơn.

"Đa phần họ là những người đang gồng gánh mưu sinh, cố gắng vượt qua nghịch cảnh từng ngày. Những câu chuyện đời thường ấy trở thành nguồn cảm hứng, giúp những người thợ trẻ như mình thêm yêu cuộc đời và trân trọng công việc mình đang làm", anh Thịnh nói. Để tiếp cận được nhiều người nhất, nhóm thường chọn các khung giờ cao điểm như sáng từ 9 - 12 giờ, chiều từ 16 - 18 giờ.

Không chỉ là điểm tựa cho người nghèo, tiệm tóc vỉa hè còn thu hút cả những bạn trẻ. Huỳnh Minh Nguyên (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Phú Xuân) ghé vào không phải vì không có tiền ra tiệm mà vì muốn ủng hộ và lan tỏa một hành động đẹp. Sự thân thiện, vui vẻ và tay nghề vững vàng của các anh thợ đã khiến những người trẻ cảm thấy tinh thần tử tế đang thực sự hiện hữu giữa lòng cố đô Huế.

